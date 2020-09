Vous avez sûrement essayé d’activer le pare-feu Windows ou d’effectuer une mise à jour et vous rencontrez le erreur 0x8007042c Comment pouvons-nous le résoudre? Il n’y a pas de méthode spécifique pour y parvenir, mais avec un peu de patience, nous pourrons corriger cette fâcheuse erreur.

Ce l’erreur 0x8007042c bloque le processus de mise à jour depuis notre ordinateur. Cela ne nous permet même pas d’activer le pare-feu Windows 10. Deux choses essentielles pour maintenir un bon niveau de sécurité sur notre PC.

C’est pourquoi il est si important que vous preniez soin de corriger cette erreur. Ensuite, nous allons voir plusieurs méthodes qui seront très utiles pour trouver solution à l’erreur 0x8007042c Mise à jour Windows 10.

Correction de l’erreur 0x8007042c dans Windows 10

Avant de commencer, nous vous recommandons de créer un point de restauration sur le système pour éviter tout type de situation compliquée en cas d’accident.

Méthode 1: vérifier les services Windows

La première chose que nous ferons est d’appuyer sur « Windows + R« Pour ouvrir une petite fenêtre où il faut écrire »services.msc« Et puis appuyez sur »Entrer« . Vous devrez rechercher les services suivants: service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS), service de cryptographie, Windows Update, programme d’installation MSI. Au fur et à mesure que vous les trouvez, cliquez avec le bouton droit sur chacun d’eux, puis sélectionnez »Propriétés« Vous devrez vérifier que »Type de départ« Est réglé sur »Automatique« . Au cas où l’un de ces services serait désactivé. Cliquez simplement sur « Début« Juste en dessous »État du service« Après cela, vous devrez faire un clic droit sur Windows Update et appuyer sur »Redémarrer« . Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur »Appliquer« Et puis dans »Accepter». Enfin, redémarrez votre ordinateur.

Ce processus fonctionne dans la plupart des cas. Cependant, si l’erreur 0x8007042c ne disparaît pas. Ensuite, nous allons devoir essayer une autre méthode.

Utilisez l’utilitaire de résolution des problèmes

L’utilitaire de résolution des problèmes Windows est très utile à plusieurs reprises. Pour essayer de corriger l’erreur 0x8007042c, nous allons l’exécuter. Le faire est extrêmement facile que nous verrons ci-dessous.

Appuyez sur la touche « les fenêtres« Sur votre clavier et vous verrez qu’un menu s’ouvre dans le coin inférieur gauche de l’écran. Ici, vous devrez taper »Dépanneurs supplémentaires« . Après l’avoir ouvert, une fenêtre de configuration s’ouvrira où nous devons sélectionner »Windows UpdateLorsque nous cliquons dessus, une boîte apparaît ci-dessous qui dit « Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmesSuivez maintenant les instructions et attendez que le solveur termine le processus.

Modifiez le nom du dossier de distribution de logiciels

Ouvrons l’invite de commande en tant qu’administrateur. Pour cette presse « Windows + X« Et puis sélectionnez l’option »Invite de commandes (administrateur)».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, nous devons exécuter les commandes suivantes dans l’ordre. Copiez-collez-en un, appuyez sur « Entrer”Et puis répétez le processus avec les trois autres: net stop wuauserv, net stop cryptSvc, net stop bits, net stop msiserver

Une fois que vous avez exécuté les commandes mentionnées ci-dessus. Vous devrez exécuter celles que vous pouvez voir un peu ci-dessous afin de modifier le nom du dossier SoftwareDistribution:

ren C: Windows SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

ren C: Windows System32 catroot2 catroot2.old

Pour finir, nous devrons entrer les commandes suivantes une par une. Appuyez sur « Entrée » chaque fois que vous entrez l’un de ces éléments et faites de même avec les trois suivants: net start wuauserv, net start cryptSvc, net start bits, net start msiserver

Maintenant, la seule chose à faire est de redémarrer l’ordinateur et l’erreur devrait être résolue.

Désactiver l’antivirus

L’erreur 0X8007042C peut apparaître en raison d’un antivirus tiers qui génère une sorte de conflit. Il faut donc procéder à sa désactivation pour vérifier que ce n’est pas celui qui pose problème.

Idéalement, vous devriez le désinstaller complètement. Cela peut être fait à partir de la même Programme de désinstallation de Windows dans le panneau de configuration. Une fois que vous l’avez désinstallé, vous devrez simplement accéder à Windows Update et rechercher les mises à jour.

Une fois l’installation des mises à jour terminée, vous procédez au redémarrage de votre ordinateur et tout devrait fonctionner correctement. Si votre antivirus est à l’origine du problème, nous vous recommandons de vous en tenir à Windows Defender, qui est un programme anti-programme malveillant assez décent et fonctionne très bien sur le système d’exploitation de Microsoft.

Réparer le registre Windows

Parfois, le problème peut provenir du registre Windows lui-même. Nous allons donc procéder à sa résolution en la réparant. Dans ce cas, nous vous recommandons de créer une copie de sauvegarde de celui-ci avant de commencer.

Téléchargez Total System Care sur votre ordinateur. C’est un outil assez complet qui nous permettra de réparer le registre Windows. De cette manière, l’outil est chargé d’analyser soigneusement chaque entrée du registre et de réparer celles qui sont nécessaires.

Avec ces méthodes, vous pouvez résoudre l’erreur de mise à jour 0x8007042c dans Windows 10. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’essayer de voir lequel de tous peut donner des résultats positifs.

Partage-le avec tes amis!