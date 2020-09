Le Microsoft Store est extrêmement utile, car à partir de celui-ci, nous pouvons télécharger une infinité d’applications et de jeux. C’est pourquoi lorsque nous essayons de nous connecter et que nous trouvons le erreur 0x80070520 depuis le Microsoft Store, ici les problèmes commencent.

Sous Windows, nous pouvons trouver des erreurs de toutes sortes. Dans ce cas, et selon plusieurs rapports, les problèmes liés à l’erreur 0x80070520 commencent après l’installation de correctifs de mises à jour du système d’exploitation ou directement après l’installation de Windows 10 à partir de zéro.

Cela peut être généré par différents fichiers corrompus dans les mises à jour du système d’exploitation. Heureusement, il existe plusieurs solutions à ce problème que nous verrons en détail un peu ci-dessous.

Erreur 0x80070520 dans le Windows 10 Store

La première et la plus élémentaire chose que nous pouvons faire est de nous assurer que toutes les mises à jour du système d’exploitation sont installées et de redémarrer l’ordinateur. Au cas où cela ne fonctionnerait pas, nous devrions alors passer à une autre classe de solutions.

Dans cet article, nous allons voir trois solutions à ce problème. Puisqu’il n’y a pas de chambre unique de corriger l’erreur 0x80070520.

Utiliser Windows dépanner Effacer le cache du Windows Store Enregistrer à nouveau les applications Réinstaller Microsoft Store Renommer le dossier de cache du Microsoft Store

Nous entrerons dans les détails point par point pour qu’ensemble, nous puissions Correction de l’erreur 0x80070520 du Microsoft Store dans Windows 10.

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes d’application Windows

Pour cela, nous devrons appuyer sur les touches « Windows + I » pour ouvrir « Paramètres Windows« . Maintenant allons à »Mises à jour et sécurité« Et puis nous devrons sélectionner »Un résolveur de problèmes« Ensuite, nous devrons chercher la section de »Applications du Windows Store« .Cliquer sur »Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes».

Vous devrez attendre la fin du processus en question. Si un problème est détecté, le système d’exploitation essaiera de le résoudre.

Comment vider le cache du Windows Store

Pour cela, nous devrons appuyer sur la touche « les fenêtres« Et puis écris »wsreset« Sans les guillemets. Maintenant, faites un clic droit sur »wsreset« Et sélectionnez »Exécuter comme administrateurTant que le processus est actif, vous ne devez cliquer nulle part. Attendez qu’il se termine et une fois que c’est le cas, vous devrez redémarrer l’ordinateur.

Réenregistrer les applications

Appuyez sur la touche Windows et tapez « PowerShell« . Faites un clic droit sur »PowerShell« Et choisissez »Exécuter comme administrateurEnsuite, vous devez copier et coller la commande suivante dans la fenêtre Powershell:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register « $ ($ _. InstallLocation) AppXManifest.xml »}

Appuyez sur Entrée pour l’exécuter et attendez que le processus se termine.

Réinstaller le Microsoft Store

Si le problème persiste, l’une des rares alternatives qui nous reste est de désinstaller le Microsoft Store et de le réinstaller, c’est extrêmement simple avec Powershell.

Appuyez sur la « les fenêtres« Sur votre clavier physique, puis tapez »PowerShell« . Ensuite, faites un clic droit sur »PowerShell« Et sélectionnez »Exécuter comme administrateurVous devrez maintenant copier et coller chacune des commandes que vous verrez ci-dessous. Copiez et collez d’abord un, appuyez sur Entrée. Ensuite, faites de même avec le suivant.

Get-AppxPackage -allusers * WindowsStore * | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -allusers * WindowsStore * | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register « $ ($ _. InstallLocation) AppXManifest.xml »}

Pour terminer, vous devrez redémarrer votre ordinateur.

Renommez le dossier de cache du Microsoft Store

Selon divers rapports, de nombreuses personnes corriger l’erreur 0x80070520 renommer le dossier de cache du Microsoft Store. Faire cela est extrêmement simple que nous allons voir ci-dessous.

Appuyez sur les touches « Windows + R« . Une petite fenêtre va s’ouvrir »Courir». Dans cette fenêtre, vous devrez coller l’adresse suivante: C: Users \ AppData Local Packages Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe LocalState Press « Entrer« Pour ouvrir le dossier que nous recherchons. Le dossier »Cache« Devrait être dans le dossier »LocalState« . Faites un clic droit dessus et dans le menu sélectionnez »Rebaptiser« écrit »Cache.oldMaintenant, vous devrez faire un clic droit sur un espace vide et sélectionner Nouveau> Dossier.Writes « Cache« Et donner »EntrerVous devrez ensuite redémarrer votre ordinateur. Revenez à la première étape et exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes d’application dans Windows 10.

