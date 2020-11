Selon Web FX, sept PME sur 10 déclarent concevoir leurs processus marketing en recherchant des moteurs de recherche

Pour huit entreprises sur 19 de cette catégorie, la meilleure façon de faire de la publicité et d’attirer des clients consiste à utiliser des publicités payantes.

Les autres stratégies de marketing numérique courantes parmi ces unités économiques sont les médias sociaux, la vidéo et le courrier électronique.

Cette année 2020 a été une année particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) au Mexique et dans le reste du monde. Beaucoup sont confrontés à des défis financiers qui les obligent à épargner dans tous les domaines possibles de leur entreprise. Beaucoup ont également échoué à améliorer leurs ventes au Mexique, même avec la réouverture de l’économie nationale. Et en plus de cela, il faut ajouter la question de la transformation numérique pour pouvoir survivre aux nouveaux défis.

Une partie de la numérisation des PME est profondément liée au marketing. Dans les données de The Week, les stratégies en ligne ont été classées parmi les plus importantes pour survivre à la pandémie. Cependant, pour plusieurs de ces unités, c’est la première fois que ces techniques sont abordées. En ce sens, il est inévitable qu’ils commettent certaines des erreurs coûteuses qui, selon Convierta, sont courantes dans ces cas:

Les PME ne sont pas claires sur les résultats

Il y a des petites entreprises qui sont conscientes qu’elles doivent surveiller leur budget et leurs investissements dans le marketing numérique. Mais ils ne surveillent pas de près la façon dont leurs stratégies se traduisent par des ventes ou des prospects. Il est important de clarifier les deux facteurs. Sinon, non seulement vous ne pourrez pas calculer le retour sur investissement (ROI) de vos projets numériques. Il sera également impossible de définir quels éléments fonctionnent et lesquels doivent être améliorés.

Les clients ne peuvent pas trouver les produits et services

Il est important que les PME se souviennent que même si les visites comptent, elles sont inutiles si elles ne se transforment pas en ventes. En ce sens, il est important que les personnes qui entrent à la recherche d’un produit ou d’un service puissent trouver exactement ce qu’elles recherchent. Sinon, vous ne perdez pas simplement un client potentiel. Les publicités qui mènent à des pages génériques avec des données de marque peuvent également conduire à développer une image moins positive de la marque à l’avenir.

Il n’y a pas de stratégie de suivi claire dans les PME

De nombreuses petites entreprises réussissent relativement bien à créer des bases de données de clients potentiels. Cependant, beaucoup ne parviennent pas à monétiser ces informations assez rapidement. Lorsqu’une personne laisse ses coordonnées à une entreprise pour recevoir plus d’informations sur un service ou un produit particulier, elle n’est pas disposée à attendre longtemps. Il est donc essentiel que la réponse se fasse en quelques minutes, pas en quelques jours ni même en semaines.

Les processus de vente standardisés font défaut

Il y a des PME qui ont des équipes très talentueuses pour suivre les appels avec des clients potentiels. Cependant, ils ne peuvent pas être autorisés à utiliser simplement leur instinct pour faire une vente. Il est important d’avoir un flux de travail commun pour toute l’entreprise. De cette manière, la possibilité d’erreurs et d’omissions pouvant affecter l’expérience du public est réduite. Il permet également de fournir des soins similaires à l’ensemble du public, quoi qu’il arrive.

Les PME ignorent les processus d’évaluation du personnel

Il n’y a rien de mal à faire confiance au talent de l’entreprise, bien au contraire. C’est une très bonne pratique pour une croissance à long terme. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de système d’évaluation et de notation des performances. Sans ces initiatives, non seulement il est beaucoup plus difficile d’identifier les bonnes pratiques que les autres membres de l’équipe devraient essayer de faire correspondre. Dans le même temps, il est presque impossible d’identifier les erreurs qui pourraient coûter cher aux clients de la marque.

Il n’y a pas de processus de suivi pour chaque vente

Encore une fois, la meilleure façon d’offrir une expérience client brillante consiste à utiliser une série de systèmes standardisés qui réduisent l’incidence des omissions. Cela ne comprend pas seulement le contact initial avec le public. Il doit également être appliqué lors du suivi de l’état d’une vente. Si les exploitants ou les dirigeants de PME ne disposent pas d’un registre clair du statut d’une opération, ni d’un ensemble de règles claires, ils peuvent rater une vente.