Nous terminons déjà l’année 2020 et l’un des grands succès c’était Genshin Impact. Le jeu a créé un peu de buzz avant sa sortie, mais sa popularité a été une surprise, atteignant le point de générer des revenus numériques pour octobre. Comme vous le savez sûrement, myHoYo continuez à développer le jeu et préparez-en un autre grande mise à jour pour terminer l’année en beauté.

Albedo et Ganyu arriveront en tant que deux nouveaux personnages jouables sur Genshin Impact dans les semaines à venir.Si tout va bien, le 23 décembre Genshin Impact recevra le mise à jour 1.2, qui introduit une nouvelle carte comme principale nouveauté, Épine de dragon. Le studio chinois a publié une bande-annonce qui nous montre où ira la nouvelle histoire qui arrivera avec le patch, ainsi que le premier regard sur le nouvelle étape, des monstres, des personnages et d’autres détails que la mise à jour apportera.

Dragonspin est une montagne où se trouvent les restes de Durin et est un stade froid, qui sera plein de neige partout. La nouvelle bande-annonce nous a également appris Albedo et Ganyu, deux nouveaux personnages jouables qui s’ajoutent à la vaste liste du jeu. La mise à jour s’appelle “Le prince du calcaire et le dragon“et donne des indices sur l’intrigue de la nouvelle histoire.

L’albédo est mentionné dans de nombreux dialogues du jeu, mais c’est maintenant qu’il fera une apparition dans le jeu vidéo. Ce personnage est connu comme le prince du calcaire et sera à Espinadragón pour faire des recherches. D’autre part, Ganyu, qui apparaît dans le jeu de base, arrivera effectivement mi janvier, nous devons donc encore attendre un peu plus longtemps pour jouer avec.

La version 1.2 introduira un nouveau système de résistance au froid et nous devrons nous réchaufferQuelque chose d’intéressant qui viendra dans le jeu avec ce nouveau scénario, au-delà des nouveaux monstres, boss et objets, est un système de résistance au froid. Si cette nouvelle jauge se remplit, la vie des personnages diminuera rapidement. Il y aura de nouveaux articles pour atténuer le froid et nous pouvons également bénéficier de sources de chaleur telles que des torches. Il y aura différentes manières de s’échauffer.

Enfin, miHoYo a également annoncé qu’il y aura différents événements avec l’arrivée de nouveaux contenus, ainsi que de nouvelles récompenses dans la section gacha. Certaines des nouvelles de la version 1.2 ont été divulguées à l’avance et miHoYo a annoncé des mesures contre les responsables. Genshin Impact ne cesse de s’améliorer au fil des semaines et de devenir énorme, et son succès en a fait le jeu de l’année sur Google Play et sur l’App Store.

