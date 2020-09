L’idylle a duré 5 mois. Loin est cette annonce d’avril, dans laquelle ils se sont positionnés comme la nouvelle option, le centenaire? aux plateformes de consommation de contenu. Quibi a été lancé, en plein milieu de la pandémie de coronavirus et avec le monde confiné chez eux, avec une proposition de série divisée en chapitres de 10 minutes prêts à consommer sur mobile.

Défini par beaucoup comme l’engagement pour l’avenir de la consommation audiovisuelle, Quibi a été le premier à créer une idée d’entreprise qui a directement profité de la pénétration des smartphones dans la société. Ainsi que la forte consommation de contenu de ces appareils.

Maintenant, et avec plus de problèmes que de succès dans sa courte vie, plusieurs rapports publiés par le Wall Street Journal suggèrent que la société envisage des options pour rester à flot. Une introduction en bourse (peu probable compte tenu de la situation de l’entreprise), une fusion et, très probablement, une vente.

Bien que la technologie ne confirme ni ne nie la possibilité, Disney, Amazon, NBC, Warner ou même Google se profilent déjà à l’horizon. Peut-être plus intéressé par le format, adaptable à leurs propres intérêts, que par le succès – ou l’absence de celui-ci – de la plateforme. Peut-être en avance sur son temps, le produit de base de Quibi atteint sa maturité entre les mains de certains des plus grands du secteur.

Un problème d’utilisateur … et un contexte

Les données de Quibi ne sont pas bonnes et l’entreprise le sait. L’objectif de l’entreprise était d’atteindre 7 millions d’utilisateurs d’ici la fin de 2020. La réalité est qu’à son point le plus doux, elle n’a pas dépassé le million d’abonnés.

La plate-forme a atterri avec une proposition compétitive pour plaire aux masses: essai de 90 jours. Une fois les trois premiers mois écoulés, Quibi est passé au procès de 14 jours. Un temps beaucoup plus court, mais toujours supérieur à la concurrence. Disney Plus, qui a été lancé quelques semaines plus tôt, balayait sa seule semaine d’essai. Jusqu’à aujourd’hui il maintient la proposition qui, en plus, a risqué en n’incluant pas sa première payante: Mulán.

Quoi qu’il en soit, Quibi n’a pas convaincu avec ses 90 jours. Après la fin de la période, le monde a suivi de près les résultats. Sur les près de 910 000 utilisateurs, seuls 72 000 sont restés – malgré le faible prix qui ne dépassait pas 5 euros. La plateforme a perdu 92% de son audience en quelques jours.

Est-il logique de blâmer la pandémie alors qu’en fait, le lancement a eu lieu après elle?

Comment Quibi explique-t-il ces mauvais chiffres? Déjà en mai, dans des déclarations au Wall Street Journal et avec des résultats initialement faibles, la société a jeté son dévolu sur les conséquences du coronavirus. Avec son public cible enfermé chez eux, la proposition de consommer du contenu rapide – parfait pour un trajet en bus ou une salle d’attente – Quibi a compris qu’ils n’étaient pas si nécessaires. Aussi comme une sorte de substitut aux réseaux sociaux, gagnants des temps morts.

«J’espérais, je croyais qu’il y aurait encore de nombreux moments entre les moments où je me réfugiais à la maison», a expliqué le fondateur Jeffrey Katzenberg. La réalité est qu’il n’en a pas été ainsi. De même, malgré la réalité du coronavirus, une question importante se pose. Quibi a été lancé en avril: l’Europe était déjà confinée et les États-Unis se voulaient déjà une autre des principales sources de contagion. C’était un désastre qui arrivait.

Est-il logique de blâmer la pandémie alors qu’en fait, le lancement a eu lieu après elle? Rares sont ceux qui ont accusé le fondateur de Quibi d’avoir jeté des balles avec le peu de succès de l’entreprise. C’est aussi un moment doux pour les grandes entreprises de contenu. Bien que nous entendions parler de Streaming Wars depuis des années, en 2020, la guerre bat son plein.

Jamais auparavant autant d’abonnés aux chaînes de streaming n’avaient été enregistrés – avec tout le sentiment d’enfermement. Et s’il est vrai qu’il sera nécessaire de voir combien d’entre eux restent après la pandémie, 2020 a donné le ton à ceux qui commandent, aiment et survivent. Netflix est, sans aucun doute, le roi de la jungle. Du côté des réseaux sociaux, et avec l’autorisation d’Instagram et de Facebook, Tik Tok occupe sa position de passe-temps par excellence.

Le contenu, un sujet compliqué

Image: Luis del Barco.

La proposition de contenu est, à ce jour, le plus grand atout de Quibi. Avec des accords signés sous le signe hollywoodien, la marque a réussi à réunir un large casting d’acteurs capables d’attirer des hordes de fans.

John Travolta, Demi Lovato, Jennifer Lopez, Will Smith, Kristen Bell et Alex Rodriguez font bientôt partie de certaines de ses productions éphémères. Certains ont réussi à convaincre, d’autres sont tombés dans l’oubli et d’autres ont même touché les miels du succès avec certains Emmy Awards. Avec dix nominations, dont aucune n’a finalement remporté le prix, l’engagement à posséder du contenuhttps: //hipertextual.com/2020/05/streaming-wars-tiempos-pandemia et la qualité a été le maximum de la plateforme.

Laurence Fishburne, Jasmine Cephas Jones et Stephan James ont été nominés pour le drame policier #FreeRayshawn, Christoph Waltz a reçu une mention pour Most Dangerous Game et Corey Hawkins pour Survive. Anna Kendrick pour Dummy, Kaitlin Olson pour Flipped et Kerri Kenney-Silver pour une nouvelle version de Reno 911! Jeu le plus dangereux et Reno 911! ils ont été nominés pour la meilleure comédie courte ou dramatique.

Cependant, le succès des nominations ne s’est pas traduit par plus d’utilisateurs. Pour Quibi, le format court – et préparé pour le smartphone – était le pari de base. Aux antipodes de ce sur quoi le reste des plates-formes travaille depuis longtemps: Des chapitres de plus de 50 minutes et même des films de plus de 3 heures (L’Irlandais), ont donné le ton de leur compétition. Après des années, le public s’est habitué à la consommation fractionnée de ces contenus.

C’est, en fait, le contenu – avec le prix – qui détermine les décisions. Chaque société de production lançant sa propre plate-forme – ce qui a alimenté le cas des Amis circulant à travers l’un et l’autre – l’attrait pour le panneau d’affichage est vital. Netflix, bien qu’il ne gagne pas pour la qualité, mène en quantité. «Il y a toujours quelque chose à voir», disent-ils. HBO règne en maître sur la qualité et le plus récent, Disney Plus, pour le pouvoir de la nostalgie et de l’accrochage sur les sacs de ses grands titres; Avec Star Wars et l’univers cinématographique Marvel, la maison de Mickey Mouse a déjà fait une partie du chemin.

Un autre problème de Quibi: l’argent

Lancer une plateforme au milieu de 2020 capable de rivaliser avec les big boys, changer le concept de consommation et créer des contenus uniques avec des visages reconnus a un nom: beaucoup d’argent.

L’argent est précisément ce dont Quibi a besoin à ce moment-là. Avec les capital-risqueurs et l’industrie hollywoodienne, Quibi a levé 1,75 milliard de dollars pour se lancer. Alibaba, Time Warner, Warner Bros ou Sony Pictures ont risqué leur capital dans la technologie.

Maintenant, vous avez besoin de plus. En juin de cette année, et avec des premiers mois difficiles, Quibi a anticipé la possibilité de devoir lever 200 millions de dollars pour aller de l’avant. L’arrivée de l’option de vente à l’un des géants de l’audiovisuel et la baisse massive du nombre d’utilisateurs porteraient ce chiffre à un niveau que peu d’investisseurs seraient prêts à assumer.

Derrière le visage de Katzenberg

Jeffrey Katzenberg n’est pas un étranger dans l’industrie du contenu audiovisuel. Dans son histoire est son rôle de producteur de certains des principaux joyaux de la maison Disney: Aladdin (1992) et Le Roi Lion (1994), après quoi il a été renvoyé.

C’est à ce moment-là que Katzenberg, avec Steven Spielberg et David Geffen – car si le fondateur de Quibi aime une chose, ce sont les contacts – fondent Dreamworks. De sa main sont nés les premiers succès de la maison: Shrek ou Madagascar *. Les capitaux propres de la société ont rapidement grimpé à 800 millions de dollars, ainsi que la reconnaissance de l’industrie de l’animation.

Certaines décisions commerciales infructueuses ont rapproché le succès initial de Dreamworks de la faillite. En 2004, la division animation a été créée en tant que société indépendante, tandis que Pictures a fini par être cédée et, après être passée entre les mains de Paramount, elle fait aujourd’hui partie de l’univers Comcast, maintenant sa position parmi les plus grands du secteur. Malgré la vente, Katzenberg lui-même maintient son statut dans l’industrie.