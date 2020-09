METTRE À JOUR: Microsoft a annoncé les prix de détail officiels australiens pour ses prochaines consoles Xbox Series S et Series X, ainsi que de nouveaux tarifs d’abonnement pour les consoles sous Xbox All Access. Détails ci-dessous.

En août 2018, Microsoft a annoncé le lancement de Xbox All Access, un service d’abonnement qui permet à ceux qui s’inscrivent d’obtenir une console Xbox One S ou Xbox One X, Xbox Games Pass et Xbox Live Gold pour un montant forfaitaire par mois – sans avance frais. Il a fallu plus d’un an pour arriver, mais Xbox All Access a officiellement atterri en Australie via Telstra.

Et, maintenant que Microsoft se prépare à lancer ses consoles Xbox Series S et Xbox Series X de nouvelle génération le 10 novembre, il a été officiellement révélé que les deux seront disponibles via le programme Xbox All Access dès le premier jour.

Pour voir si l’offre Xbox All Access est faite pour vous, nous avons rassemblé ce guide pratique expliquant tout ce que nous savons sur Xbox All Access et évaluant si c’est un bon rapport qualité-prix par rapport au simple achat de tous ces bits et bobs Xbox séparément.

Xbox All Access: qu’est-ce que c’est?

À l’heure actuelle, Xbox All Access est un service d’abonnement qui vous permet de recevoir une console Xbox One S ou Xbox One X, 24 mois de Xbox Live Gold (requis pour le multijoueur en ligne) et 24 mois de Xbox Games Pass (le service d’abonnement de Microsoft qui accorde accès à plus de 100 jeux) moyennant le paiement d’une redevance mensuelle fixe pendant 24 mois.

Cependant, à partir du 10 novembre, les clients auront la possibilité de choisir une console Xbox Series S ou Xbox Series X via Xbox All Access pour seulement quelques dollars de plus par mois, ce qui leur permettra d’obtenir une expérience de jeu de nouvelle génération sans avoir à payer. le coût total à l’avance.

Xbox All Access: quel est le prix en Australie?

En Australie, vous pouvez actuellement vous inscrire à Xbox All Access via Telstra sur un plan de 24 mois, avec des prix commençant à 27 AU $ par mois pour une Xbox One S, jusqu’à 34 AU $ par mois pour une Xbox One X et un jeu bonus. Cela comprend les remboursements de console et les frais de forfait

Une fois les 24 premiers mois terminés et les remboursements de la console terminés, le prix s’ajustera automatiquement à 15,95 $ AU par mois. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent.

Xbox One X (Xbox All Access) | 34 AU $ par mois (contrat de 24 mois) – via Telstra)

Besoin d’une console avec un peu plus de grognement? Telstra propose également la puissante console Xbox One X avec Xbox Live Gold et Xbox Game Pass pour seulement 34 AU $ par mois *. Vous bénéficiez des mêmes avantages Xbox Live Gold et Xbox Game Pass que l’offre précédente, ainsi qu’un code de téléchargement pour Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition.

* Coût minimum de 816 AU $ lorsque vous restez connecté pendant 24 mois + frais de forfait. Prix ​​après les 24 premiers mois: 15,95 AU $ par mois. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent.

Bien que ces prix de revient minimum puissent sembler élevés par rapport au simple achat des consoles, il est important de prendre en compte que ces frais couvrent également deux ans de Xbox Live Gold et de Xbox Game Pass.

Un an de Xbox Live Gold est au prix de 79,95 AU $, ce qui porte le total sur deux ans à 159,90 AU $. Pendant ce temps, les frais mensuels pour Xbox Game Pass sont de 10,95 AU $. Sur 24 mois, cela reviendrait à 262,80 AU $.

Si vous deviez acheter la console Xbox One S séparément au prix de détail, vous envisageriez environ 399 AU $ pour la console + 159,90 AU $ + 262,80 AU $, ce qui porte le total à 821,70 $. Tenez compte du prix de détail de la Xbox One X de 549 AU $, et vous envisageriez un coût total de 971,70 AU $.

Que vous optiez pour le forfait Xbox One S ou Xbox One X, vous économisez de l’argent dans les deux cas lorsque vous considérez la valeur ajoutée par les abonnements inclus sur une période de 24 mois.

Xbox All Access: Xbox Series S et Series X

(Crédit d’image: Xbox)

C’est officiel: la Xbox Series S et la Xbox Series X seront lancées en Australie le 10 novembre 2020. Au détail, la mince Xbox Series S sera au prix de 499 AU $, tandis que la plus puissante Xbox Series X vous coûtera 749 AU $.

Si ces prix vous semblent un peu élevés pour votre sang, vous avez de la chance: les deux consoles seront disponibles dès le premier jour dans le cadre du programme Xbox All Access, ce qui signifie que vous pouvez marquer la console que vous avez choisie tout de suite moyennant des frais mensuels raisonnables. d’un contrat de 24 mois.

Il a été annoncé que la Xbox Series S sera disponible via Xbox All Access pour seulement 33 AU $ par mois pendant 24 mois, tandis que la Xbox Series X de premier plan peut être à vous pour seulement 46 AU $ par mois pendant 24 mois.

En plus de la console choisie, vous recevrez également Xbox Game Pass Ultimate, vous donnant un accès illimité à plus d’une centaine de jeux de haute qualité (y compris tous les principaux titres Xbox first party) sur les consoles PC et Xbox, avec EA Play, offrant un grande bibliothèque de titres EA, ainsi que la possibilité de jouer à de nouveaux jeux avant le lancement.

Pouvez-vous passer à la Xbox Series X ou S?

Si vous êtes déjà abonné Xbox All Access avec une console Xbox One, il est possible que vous puissiez passer à une console Xbox Series S ou Series X lorsque de nouveaux modèles arriveront en novembre.

Aux États-Unis, il a été annoncé que Microsoft annulera la stipulation selon laquelle vous devez payer des frais de résiliation si vous mettez fin à votre contrat actuel plus tôt – tant que vous passez à l’une des nouvelles consoles. Cependant, les abonnés américains devront recommencer leur contrat de 24 mois dès le début lorsqu’ils passeront à une Xbox Series S ou Series X.

En ce qui concerne l’Australie, les détails concernant la mise à niveau n’ont pas encore été confirmés, il n’est donc pas clair si la même offre s’appliquera ici – nous avons contacté Microsoft et mettrons à jour cette histoire si des éclaircissements supplémentaires sont à venir.

Xbox All Access: choses importantes à savoir

Avant de vous inscrire à Xbox All Access, il y a quelques détails cruciaux à connaître:

Si vous retournez la console, vous êtes toujours responsable de payer les deux abonnements chaque mois où vous êtes connecté

Xbox All Access est soumis à la politique de retour standard du Microsoft Store. Cela signifie que la console que vous avez choisie a une politique de retour de 30 jours. Cependant, les deux adhésions ne sont pas remboursables et ne sont pas remboursables.

C’est à vous de le garder après les 2 ans

L’inscription à Xbox All Access signifie que vous possédez la console et les abonnements Xbox Game Pass et Xbox Live Gold de 24 mois à l’achat.

La résiliation anticipée au cours de la période initiale de 24 mois entraînera des frais supplémentaires

Selon les conditions générales de Telstra, l’annulation de votre abonnement Xbox All Access après les 30 premiers jours entraînera des frais de résiliation, un peu comme avec un forfait de téléphonie mobile.

Pour la Xbox One S, cela signifie payer 409,37 AU $ (1 mois + 382,37 AU $ restant sur votre console), le paiement global étant réduit de 16,625 AU $ chaque mois que vous restez connecté.

Pour la Xbox One X, la résiliation anticipée signifie le paiement de 659,95 AU $ (1 mois + 621,95 AU $ restant sur votre console) avec le paiement global réduit de 27,042 AU $ chaque mois que vous restez connecté.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de Telstra.