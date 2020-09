La migration de la catégorie ou la reconversion ont été deux des lignes directrices auxquelles nous avons été confrontés dans la situation actuelle.

La pandémie COVID-19 a servi de point de départ à une action commerciale radicale.

Le sacrifice auquel de nombreuses marques doivent consentir doit partir d’une très bonne stratégie.

Migrer vers de nouvelles catégories est devenu un pari indispensable, pour pouvoir établir des références qui nous aident à comprendre le marché dans lequel nous nous trouvons.

Un élément d’une grande aide dans cette identification est celui qui nous avertit de l’importance de la consommation.

Cela a sans aucun doute établi une référence unique, à partir de laquelle nous pouvons comprendre le marché et pas seulement cela, donner les lignes directrices à partir desquelles nous pouvons innover et établir des points à partir desquels faire des affaires.

De ce point de vue, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit de la nécessaire transformation qui doit être faite, surtout maintenant que la pandémie COVID-19 a déclenché des changements.

Face à ces changements, il y a un certain nombre d’éléments qui nous aident à comprendre la façon dont le marché s’adapte, par exemple, Apple a mis deux ellipses à sa livraison traditionnelle d’iPhones.

La décision de la marque intervient à un moment clé, car elle doit faire face à une série de défis qui nous donnent l’opportunité d’appréhender le marché à consommation restreinte, une économie dépassée et un modèle traditionnel qui a atteint sa fin.

Apple ne fabriquera plus d’iPhones

Apple est devenue l’une des principales marques technologiques et, lors de son dernier événement, a donné une directive importante sur la façon de faire des sacrifices en l’honneur de la migration vers de nouvelles catégories.

La société a introduit un nouveau système d’exploitation pour les appareils mobiles, mais elle n’a pas introduit de nouveaux iPhones, le produit phare de la société.

Au lieu des iPhones, la société a révélé une nouvelle proposition dans ses services, une nouvelle Apple Watch et un nouvel iPad.

Lorsque nous regardons les chiffres projetés par Statista pour le troisième trimestre fiscal de cette année, les revenus d’Apple proviennent de la vente d’iPhones et la deuxième catégorie de revenus la plus réussie pour la marque est celle des services, là où elle vient de franchir un pas. contre des concurrents comme Netflix, Amazon et autres.

Le fait qu’Apple n’ait plus présenté de nouveaux iPhones mais des packages de services nous montre que la pandémie COVID-19 a déclenché un changement dans l’entreprise, dans laquelle elle travaille depuis longtemps, pour rivaliser dans l’industrie du divertissement, ce qui démontre que son produit phare, l’iPhone, réussit très bien dans les ventes et ne peut vivre que dans la mesure où Apple One est sur la bonne voie.

Apple One est un ensemble composé de services tels que Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade et iCloud.

Chacun de ces segments fonde son succès sur la création de bases d’utilisateurs enregistrés. Sources de données en direct, générant constamment des informations sur les habitudes et les tendances à partir desquelles vous pouvez avoir des informations uniques pour augmenter l’écosystème de la marque avec de nouveaux produits.

Le projet Apple One est ambitieux, car pour un seul paiement, vous avez accès à 4 produits. Il rompt également les schémas avec son matériel, puisqu’il présentait une Apple Watch compatible avec d’autres smartphones, ce n’est plus un univers de marques exclusives pour les fidèles utilisateurs de l’entreprise, car désormais tout le monde est le bienvenu.

Est-il temps de mettre à niveau?

L’affaire Apple est une excellente leçon pour les autres marques quel que soit le secteur en question. Migrer vers une nouvelle catégorie et diversifier les revenus est un modèle dans lequel des marques comme Amazon parient également dessus depuis des années, car avec de gros concurrents dans le commerce électronique, l’entreprise a dû se tourner vers des segments tels que le stockage en nuage, les services. En streaming, l’engagement d’Amazon a été large et montre à quel point il est nécessaire de diversifier les revenus quelle que soit l’échelle de la marque que vous êtes.