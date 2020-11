Si vous faites partie de la grande communauté de GTA en ligne, vous avez sûrement entendu les rumeurs sur la possible incorporation d’un nouvelle île à la carte de Los Santos. Début novembre, en effet, le portail Rockstar Mag rapportait que, selon des sources proches des plans de Rockstar Games, il est un fait qu’une nouvelle zone sera ajoutée au côté multijoueur dans les mois à venir. Aujourd’hui, cependant, c’est Rockstar elle-même qui a partagé le plus d’indices.

Via Twitter, l’étude a publié un court teaser qui prévoit une nouvelle expansion pour GTA Online. Au début, il peut sembler que cela n’a rien d’intéressant, mais tout change si vous regardez de près. En avance vous pouvez voir des endroits qui ne sont actuellement pas présents à San Andreas. Et si vous mettez la vidéo en pause dans la seconde 02, une nouvelle île peut être vue dans l’une des cases à droite.

De plus, le teaser mentionne les mots plusieurs fois “Le blond”, qui pourrait bien être le nom de l’île ou d’un personnage important qui accompagnera le DLC. Dans le deuxième 05, vous verrez un homme allongé sur la plage de Los Santos nommé «John Doe», qui aux États-Unis est couramment utilisé pour désigner une personne inconnue. Le plus drôle, c’est que plusieurs joueurs ont déjà vu ce personnage sur différentes plages de la carte:

Nouvelle allumeuse

GTA Online se prépare pour la prochaine génération

Pour le moment, oui, nous ne savons pas quand Rockstar Games offrira plus d’informations à ce sujet. L’entreprise avait déjà précisé que GTA Online continuera de recevoir du contenu sur la prochaine génération de consoles, mais sans abandonner le grand nombre de joueurs qui en profitent sur PlayStation 4 et Xbox One. Si la nouvelle île se confirme, nous serons sûrement confrontés à l’extension la plus complète et la plus importante que le jeu ait reçue depuis son lancement en 2013.

On sait également que au cours de la seconde moitié de 2021, ils publieront une version autonome de GTA Online, qui sera gratuit et exclusif sur PlayStation 5 au cours des trois premiers mois. Cette version offrira des améliorations visuelles pour tirer parti du potentiel technique de la prochaine génération.