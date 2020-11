Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Legend of Zelda est l’une des franchises les plus appréciées de Nintendo et possède des retombées intéressantes qui ont fonctionné. Hyrule Warriors est l’une des formules récemment conçues par Nintendo, qui mélange la série avec des mécanismes de jeu musou. Bien que Nintendo ait déjà lancé 2 titres dans cette ligne et qu’ils aient réussi, cela ne signifie pas que la société a l’intention de transformer cette IP en une série.

Le producteur de Hyrule Warriors: Age of Calamity Yosuke Hayashi et le producteur de The Legend of Zelda Eiji Aonuma ont participé à une interview avec IGN et ont été interrogés sur la possibilité que cette IP devienne une nouvelle série Nintendo.

Alors qu’Aonuma a mentionné que “les circonstances pourraient s’aligner à nouveau comme maintenant”, il a précisé qu’ils ne s’attendaient pas à ce que cela devienne une série, en ce sens que la décision est prise de faire un jeu de ce style lorsque les conditions le permettent et Il a mentionné que la même chose s’applique aux autres spin-offs de la série.

Ce à quoi Aonuma fait référence, c’est qu’ils décident de travailler sur un projet non pas à partir de la franchise, mais à partir des possibilités créatives. L’opportunité de travailler sur un nouveau jeu Hyrule Warriors, par exemple, s’est présentée parce qu’une idée est née qui fonctionnerait avec les mécanismes du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: vous pouvez essayer Hyrule Warrior: Age of Calamity grâce à une démo.

Un nouveau Hyrule Warriors était possible car son gameplay s’adapterait à l’histoire

Rappelons que Hyrule Warriors, le premier opus de la franchise, était plutôt un spin-off avec plus de détails sur le service des fans, car il permettait aux fans de jouer avec plusieurs personnages de la série, mais dans Age of Calamity, il était possible de faire partie du récit du Canon en utilisant des personnages qui faisaient partie des batailles antérieures à Breath of the Wild, comme les 4 choisis.

Selon Aonuma, Hidemaro Fujibayashi, directeur de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a été celui qui a suggéré l’idée de faire un nouvel épisode de Hyrule Warriors qui aurait lieu pendant l’ère de la calamité, car cela aurait du sens. batailles contre de nombreuses armées d’ennemis.

Par la suite, Aonuma a discuté de l’idée avec Hayashi, développeur et producteur du projet Koei Tecmo. Selon cette création, ils avaient déjà prévu quelle serait la prochaine étape pour Hyrule Warriors, mais ils n’avaient pas proposé de bonnes idées. Cependant, lorsqu’ils ont entendu l’idée de l’équipe Nintendo, ils ont su que cela fonctionnerait et ils ont rapidement développé le concept.

Pensez-vous qu’il devrait y avoir plus de titres Hyrule Warriors? Dites le nous dans les commentaires.

Ce nouveau jeu vous permettra non seulement de voir à quoi ressemblait Hyrule avant le cataclysme et de jouer avec les 4 choisis pour piloter les bêtes divines, mais il introduira également de nouveaux ennemis.

Hyrule Warriors: Age of Calamity est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

