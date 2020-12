Saitama est peut-être pauvre, mais jamais puissant

le personnage principal de l’anime One Punch-Man connu sous le nom de Saitama il a certaines caractéristiques assez particulières. Parmi eux se distingue un apparence extrêmement faible et personnalité non arrogante. Cependant, Saitama Il est conscient de sa grande puissance et sait bien qu’il surpasse de nombreux antagonistes de la saga.

Savoir plus: Saitama de One Punch Man est tatoué sur son bras et ça ne se sent pas mal du tout

Mais l’un des points les plus remarquables de Saitama est la façon dont il vit, cela a créé une certaine inquiétude chez les adeptes qui ont demandé: Est-ce que Saitama est très pauvre ou très économe?

La vérité sur les finances de Saitama

Ce débat a surgi grâce à l’utilisateur de Reddit Ijustwantjudy, qui commente que Saitama en dépit d’être un héros est pauvre.

Même si “La pauvreté est quelque chose de subjectif”, Saitama avant d’être un héros de classe B était un caractère à très faible revenu, et maintenant qu’il reçoit un salaire pour ses services – en théorie – son la qualité de vie devrait s’améliorer.

Saitama est-il vraiment pauvre ou est-il simplement bon marché? de OnePunchMan

Cependant, le La personnalité de Saitama est assez simple et sa philosophie de vie est le minimalismealors n’achetez que ce dont vous avez vraiment besoin. L’homme chauve sans cape n’a aucun type de luxe et pas parce que vous ne pouvez pas l’acheter, mais simplement tu n’as pas besoin. Par conséquent, il est temps pour vous de tirer des conclusions, Saitama est-il vraiment pauvre?

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer