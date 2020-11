Magikarp comme instrument pour passer Pokemon Silver et Gold

Le deuxième volet de jeux vidéo Pokémon connu sous le nom de Pokémon Or et Argent a été un succès retentissant, tant en Japon comme dans le reste du monde, cela a logiquement attiré les yeux de millions de personnes les amoureux de l’univers pokemon.

Et malgré toutes les années qui ont passé, cette diffusion est toujours active de ses fans, qui ont réalisé des exploits assez étonnants au fil du temps. C’est le cas d’un adepte en particulier, qui a su faire un exploit dans les jeux vidéo Pokémon Silver et Gold que vous ne pouvez pas arrêter de voir.

Vous allez adorer le Pokémon Magikarp après avoir regardé cette vidéo

Le créateur de contenu, le joueur et l’amant de créatures de l’univers pokemon connu sur la plateforme Youtube comme Jrose11, a ciblé Terminez les jeux vidéo Pokémon Gold et Silver en utilisant l’une des créatures les plus sous-estimées par la communauté connue sous le nom de Magikarpe.

le la vidéo a une durée de 59 minutes, et dans la trajectoire, vous pouvez voir le stratégies utilisées par Jrose11 pour surmonter les obstacles. Ce qui est remarquable, c’est la grande utilisation de Power-ups X Attack et X Defense rendant l’aventure un peu plus équilibrée.

Seriez-vous capable de réaliser un exploit de cette ampleur?

Image vedette | Wallpapercave

