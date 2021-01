Il y a quelques jours, nous avons pu voir comment était l’origine de Giren grâce à la version créée par un fan de Dragon Ball Super. Jusqu’à présent, nous avons vu que les races les plus puissantes avaient toujours été les Saiyan, mais grâce au Tournoi du pouvoir, nous avons pu voir comment d’autres guerriers puissants ont émergé dans d’autres univers.

Savoir plus: Cette superbe vidéo de Dragon Ball compile les guerriers qui ont le plus souffert

L’une des races les plus sous-évaluées a été les Terriens, depuis Dragon Ball Z, ils ont été souverainement dépassés par la race guerrière Saiyan, mais nous en sommes venus à voir les humains briser leur barrière de pouvoir et augmenter un peu plus leurs statistiques, donc la question suivante: Est-il possible pour n’importe quel humain d’atteindre la puissance de Goku? Dans un article de CBR, il a analysé des moments spécifiques où les personnages ont augmenté leur pouvoir, et beaucoup de ces occasions ne sont pas seulement liées à un entraînement intensif mais aussi à certains rituels qui font émerger le pouvoir caché des guerriers, Nous pouvions le voir avec Gohan et Krillin sur Namek, et encore une fois avec Gohan avec le Grand Kaio.

Par conséquent, des humains comme Ten Shin Han qui suivent un entraînement comme ceux que font Vegeta ou Goku et débloquent leur potentiel caché pourraient augmenter grossièrement leur niveau de puissance. Un autre facteur important serait l’apprentissage de compétences puissantes et difficiles comme l’Ultra Instinct qui n’est pas exclusif au Saiyan.

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez