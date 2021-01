Écrit par Jose García Nieto dans Technologie

Économiser, si facile à écrire et si difficile à obtenir. Nous nous soucions tous – ou devrions nous soucier – d’épargner, car gagner de l’argent n’est pas facile et, comme on dit dans de nombreuses publicités télévisées, «chaque goutte compte». On a toujours dit qu’une bonne façon d’épargner est débranchez le chargeur mobile lorsqu’il n’est pas utilisé, bien que la vérité soit qu’avec les données à venir, nous ne pouvons pas être d’accord avec lui. Cette consommation fantôme n’est qu’un mythe, et les mathématiques ont la réponse. Est-il vrai que laisser le chargeur branché consomme beaucoup de lumière? Et bien non.

La première chose que vous devez savoir est que la consommation d’électricité est mesurée en kilowattheures (kWh, équivalent à mille watts par heure), et que son prix dépendra, in fine, de la puissance que vous aurez souscrite dans votre habitation. Donc, pour faire ce post, nous avons pris le prix du kWh au moment de l’écriture de ces lignes, soit 0,12 euro, soit 12 cents. Un autre point important est que, pour connaître la consommation réelle, il faut savoir combien de watts un chargeur consomme qui est branché mais ne charge rien, passez ces watts en kWh et multipliez par leur prix et par les heures passées branchées. Pour ce cas, nous allons supposer ce qui suit:

Prix ​​de la lumière: 0,12 euros.Consommation d’un chargeur branché sans charge: 0,2 W par heure * = 0,0002 kWhHeures passées branché sans rien charger: 16 heures (supposons que vous dormez huit heures et ne chargez le téléphone que pendant cette période).

* Consommation d’énergie en veille depuis 2013. Elle est en fait plus faible, mais supposons qu’elle ne soit que de 0,2 W.

Un chargeur branché utilise à peine l’électricité

Si la consommation d’un chargeur branché sans charge est 0,0002 kWh, et nous l’avons branché 16 heures par jour, la consommation énergétique quotidienne est:

0,002 kWh x 16 heures = 0,0032 kW par jour, qui, multiplié par le prix du kWh heure, se traduit par 0,0032 kW x 0,12 euros / kWh = 0,000384 euros par jour.

Maintenant nous devons juste multipliez ce nombre par 365 jours savoir, plus ou moins, à quel point est “dramatique” cette consommation fantôme qui nous fait laisser le chargeur branché sans rien charger. En effet, cette consommation est une “consommation fantôme” car elle n’existe tout simplement pas:

0,000384 euros par jour x 365 jours: 0,14 euros.

Si nous nous en tenons aux données, laisser le chargeur branché si vous chargez quelque chose 16 heures par jour pendant une année entière génère une “dépense” de 0,14 euro, c’est-à-dire, 14 cents. Un Espagnol moyen vivant 83 ans il dépensera 11 euros dans toute sa vie à cause de cette “consommation fantôme”. Donc non, laisser le chargeur branché sans charge ne génère aucune dépense. Maintenant, il est vrai que vous pouvez le débrancher et, espérons-le, à la fin de l’année, vous pouvez acheter deux gummies.