Le RPG gratuit miHoYo bat deux titres Tencent avec ses 239 millions de dollars levés.

Genshin Impact a connu un excellent mois d’octobre. En fait, mieux que tout autre titre, du moins dans le domaine de jeux mobiles. Et est-ce que le rapport Sensor Tower sur les dépenses mondiales en applications mobiles en octobre reflète que Genshin Impact a été le jeu mobile qui plus de revenus ont généré du mois, entre ses versions d’iOS et d’Android.

Au total, tout au long de son premier vrai mois de vie, Genshin Impact est entré 239 millions de dollars uniquement dans ses versions mobiles. Comme nous vous le disions il y a un mois, le jeu miHoYo avait rentré 100 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines, qui incluent la dernière de septembre et la première d’octobre, entre PC, PS4, iOS et Android. Mais revenons à ce mois-ci, et dans les mobiles, le 31% des revenus du jeu proviennent de Chine, suivi de 24,5% du Japon et de 19% des États-Unis.

De cette façon, Genshin Impact arrache la première position à Arena of Valor (Honor of Kings), le jeu qui a régné en septembre, et passe maintenant à un deuxième place avec 225 millions de dollars en chiffre d’affaires, une croissance de 65,5% par rapport à 2019. Juste en dessous se trouve un de ses partenaires de Tencent, PUBG Mobile, et peu de temps après nous avons le Pokémon GO ignifuge. Le jeu de Niantic, comme nous l’avons signalé il y a quelques jours, dépasse déjà le milliard de dollars en 2020.

De ce que tu vois, le succès de Genshin Impact Cela a été immédiat, du moins pour les coffres de son développeur, et les ventes sont largement réparties en Chine et le reste des régions. Nous vous rappelons que sa mise à jour 1.1 est désormais disponible, et que certains changements ont également été mis en œuvre dans la capacité de résine des joueurs. Si vous ne l’avez pas encore essayé, voici notre revue Genshin Impact.

En savoir plus sur: Genshin Impact, Mihoyo, Ios, Android et Mobile Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');