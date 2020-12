Le festival organisé à Bilbao s’est terminé par la remise des Titanium Awards.

Cette semaine a été marquée par le gala de Les Game Awards et les prix à meilleurs jeux vidéo de 2020. Mais ce n’est pas le seul événement qui a reconnu les sorties les plus importantes de cette année. Il Festival du jeu amusant et sérieux Il s’est tenu à Bilbao, c’est l’un des plus grands festivals de jeux vidéo en Europe et est devenu un point de référence dans l’industrie.

The Last of Us 2 et Ori et The Will of Wisps sont les grands gagnants des Titanium AwardsL’événement s’est clôturé par la cérémonie de remise des prix du Prix ​​de titane, les récompenses du festival qui récompensent les meilleurs jeux de l’année. Le gala a été présenté par Claudio Serrano, cascadeur, et cela a été fait en ligne et sans public, depuis les conditions actuelles de pandémie Ils rendent impossible la tenue de ce type d’événement en personne et avec l’aide de personnes.

Parmi les gagnants se distingue le succès de The Last of Us 2, qui a remporté le Titanium Award pour meilleur jeu vidéo de 2020, en plus des prix du meilleur récit et de la meilleure bande-son. Ce fut une semaine fantastique pour le jeu de Le chien méchant, qui a balayé le gala des Game Awards, où il a également remporté le GOTY, ainsi que de nombreux prix récompensant le travail du studio.

Alors on te laisse quels sont tous les gagnants dans chaque catégorie des Titanium Awards:

Jeu de l’année

The Last of Us Part II

Meilleur design de jeu

Ori et la volonté des feux follets

Meilleur design narratif

The Last of Us Part II

Meilleur art

Ori et la volonté des feux follets

Meilleure bande originale

The Last of Us Part II

Prix ​​FS Play pour le jeu vidéo le plus innovant

Arise: une histoire simple

FS Play Award pour le meilleur Serious Game

112 Opérateur

FS Play Award du meilleur jeu vidéo basque

Blockville

Prix ​​BBK Nouveaux Talents

Brûle-moi deux fois (UTAD)

En plus de The Last of Us 2, le festival a reconnu spécialement à Ori et The Will of Wisps, l’un des grands jeux exclusifs de Studios de jeux Xbox de cette année. Comme nous l’avons mentionné, la semaine a été très marquée par les Game Awards, un gala qui, au-delà des récompenses, nous a quittés suffisamment d’annonces pertinentes que vous pouvez vous rappeler dans notre résumé de l’événement.

