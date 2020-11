Les ventes physiques au Royaume-Uni ont légèrement augmenté avant le retour des mesures de confinement.

Nouveau lundi, nouvelle liste de ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni, et un nouveau podium pour FIFA 21. Le dernier opus de la saga EA Sports est le jeu le plus vendu du pays pour la cinquième semaine consécutive, du 1er au 7 novembre, alors que le Royaume-Uni entre dans une nouvelle période de mesures d’alerte sanitaire. Le 5 novembre, le nouvelles mesures de confinement sur le territoire britannique, ce qui a à son tour provoqué une légère augmentation des ventes du secteur.

Selon l’industrie du jeu vidéo, les ventes de jeux vidéo physiques au cours de la semaine dernière ont été 13% de plus que leur semaine précédente. Un fait qui est plus impressionnant si l’on considère que cette semaine n’a pas eu de sortie notable au-delà de DiRT 5, tandis que la précédente présentait la première de Watch Dogs Legion, une aventure Triple A en monde ouvert se déroulant à Londres. Le facteur différentiel, comme nous l’avons vu précédemment, est le nouveau confinement au Royaume-Uni.

Les ventes de FIFA 21 restent stables d’une semaine à l’autre, avec une variation de 5%Les ventes de jeux PS4 et Xbox One ont généralement été stables cette semaine, tandis que ceux de Nintendo Switch ont augmenté de 38%. Pourtant, Animal Crossing: New Horizons n’a pas réussi à arracher la couronne à un FIFA 21 qui continue au sommet, avec quelques des ventes qui restent stables: ils ont diminué de seulement 5% semaine après semaine. Quant à l’actualité, et toujours au format physique, DiRT 5 fait ses débuts à la 38e place des listes, et 67% de ses ventes ont été réalisées sur Xbox One, probablement en raison de la possibilité de transférer des sauvegardes vers la version Series X.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, d’autre part, fait ses débuts au poste 35 avec 61% de ses ventes sur PS4. Bien que les deux nouveautés qui ont fait le mieux dans les listes sont deux, très peu sont sûrement attendues. Paw Patrol: Les puissants chiots sauvent Adventure Bay – nouveau jeu Paw Patrol – fait ses débuts au numéro 12 avec 80% de ses ventes sur Nintendo Switch, tandis que LOL Surprise Remix, un jeu basé sur la marque de poupées éponyme, parvient à entrer dans le top 10 de la liste.

Ensuite, nous vous montrons top 10 des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni, basé sur les ventes physiques. Si vous souhaitez consulter plus d’informations sur l’une des versions récentes, vous avez à votre disposition une analyse complète de DiRT 5. Et n’oubliez pas de consulter également l’analyse de PlayStation 5 et l’analyse des Xbox Series X et S, en vue de son arrivée. .

Top 10 UK (semaine précédente)

FIFA 21 (1)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (3)

Mario Kart 8: Deluxe (4)

Watch Dogs Legion (2)

Minecraft pour Nintendo Switch (5)

Super Mario 3D All-Stars (6)

Aventure en forme d’anneau (8)

Donjons Minecraft (10)

Grand Theft Auto 5 (11)

LOL Surprise! Remix: We Rule The World (Nouveau)

