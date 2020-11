Kamala Harris entre dans l’histoire en tant que première vice-présidente des États-Unis aux côtés de Joe Biden.

Il avait déjà donné le ton en tant que première personne d’origine africaine à la tête des services judiciaires de Californie.

À un moment donné, Donald Trump l’a qualifiée de «monstre» qui ne raconte que des «mensonges» et n’a pas cessé contre les vues de Harris.

Ce matin CNN a projeté le triomphe de Joe Biden, qu’il place comme le 46e président des États-Unis, après une victoire dans l’État où il est né, qui l’a placé au-dessus des 270 voix électorales nécessaires pour remporter l’actuel président Donald Trump. Avec cette annonce, le démocrate Kamala Harris devient la première femme élue vice-présidente aux États-Unis.

Harris rêvait de devenir la première femme noire présidente des États-Unis, mais est finalement entrée dans l’histoire en tant que première vice-présidente, également d’origine africaine. Même s’il a toujours les yeux rivés sur les élections présidentielles de 2024 et l’espoir de briser enfin la barrière.

Elle est un ancien procureur et la fille d’immigrants, a 56 ans et est le sénateur démocrate de Californie qui a permis à Joe Biden de gagner le soutien d’un électorat diversifié cherchant à être mieux représenté, à tel point que certains ont dit qu’ils avaient voté non pas pour Biden mais pour elle, une avocate avec un père jamaïcain et une mère indienne.

Depuis ce samedi, elle a commencé à travailler sur ses projets, même si elle n’a pas été officiellement positionnée, pourtant elle a déjà téléphoné à Joe Biden, pour le féliciter par un: “On l’a fait, Joe!” La vidéo a été publiée après que des projections de médias tels que CNN, AP et Fox News, aient donné à Biden la victoire aux élections présidentielles.

Elle avait précédemment donné le ton, lorsqu’après deux mandats de procureur à San Francisco (2004-2011), elle avait été élue deux fois procureur général de Californie (2011-2017), devenant ainsi la première femme, mais aussi la première personne d’origine africaine, à diriger les services judiciaires de l’État le plus peuplé du pays.

Puis, en janvier 2017, il a prêté serment au Sénat de la capitale américaine en tant que la première femme d’Asie du Sud et le deuxième sénateur noir de l’histoire.

Lors de la primaire démocrate, il a également promis de “mener la charge” contre Trump au Congrès.