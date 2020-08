L’un des jeux les plus attendus à l’horizon est Marvel’s Avengers de Square Enix. Pour une fois, ce titre triple A arrivera sur Google Stadia le jour du lancement, mais une édition spéciale à accès anticipé d’Avengers sera disponible quelques jours à l’avance.

Square Enix a des précommandes disponibles depuis un certain temps sur d’autres plates-formes telles que Xbox, Steam et PlayStation, mais Google Stadia a été interdit. Cela s’est probablement produit parce que les précommandes ne sont pas très courantes sur Stadia. Cependant, ceux qui étaient impatients de jouer le titre sur la plate-forme de streaming de Google ne savaient pas comment ou s’ils bénéficieraient des mêmes avantages de précommande que les autres plates-formes.

Marvel’s Avenger bénéficiera des avantages de l’accès anticipé

Désormais, ces mêmes utilisateurs peuvent dormir paisiblement puisque Google a officialisé l’arrivée du jeu sur Stadia. Heureusement, Square Enix clarifie les choses. Dans un article récent, il a été expliqué que les versions numériques à accès anticipé du jeu seront disponibles à partir du 1er septembre. Marvel’s Avengers sera techniquement lancé le 4 septembre, mais l’édition Deluxe arrive avec cet accès anticipé de 72 heures à Stadia.

L’édition Deluxe comprend de nombreux bonus, dont le pack complet «Obsidian» et des badges spéciaux. L’accès anticipé est également fourni avec les tenues Marvel Legacy. Un autre avantage d’acheter des Avengers sur Stadia avec cet accès anticipé? Vous n’aurez pas à gérer le ‘Day One Patch’ requis par d’autres plates-formes. Le téléchargement de 18 Go peut arriver plus tard sur une console ou un PC, mais sera disponible immédiatement sur Stadia.

L’accès anticipé ouvre le 1er septembre.