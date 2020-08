Todo gracias a una oferta de Amazon que te permitirá comprar el Lenovo ideapad 330S-14IKB a su precio más bajo. Hablamos de un modelo que presume de una pantalla de 14 pulgadas. ¿El resultado? Es un portátil realmente compacto e ideal para llevarte a cualquier parte ya que además présume de una gran autonomía.

Eso sí, este descuento del 27 por ciento para que puedas hacerte con un portátil compacto de 14 pulgadas y disfrutar de un ahorro de casi 200 euros, estará por tiempo limitado. Por lo tanto, mejor que no dejes escapar la opportunité antes de que las unidades disponibles se agoten.

Un portátil para usar donde tú quieras

Un nivel estético, nos encontramos avec un modèle que présume d’acabados en aluminium y ABS, haciendo que el Lenovo ideapad 330S-14IKB mer realmente ligero. De esta manera, su peso de tan solo 1,87 kilogramos junto a unas dimensiones realmente comedidas – 47,4 x 31 x 7 cm – hacen que sea un ordenador portátil muy compacto y que podrás llevarlo de forma más cómoda allá donde lo necesites.

¿El secreto de su reducido tamaño? Una pantalla formada por un panel IPS de 14 pulgadas y que alcanza resolución HD. Si bien es cierto que un día de hoy encontramos muchos modelos 1080p, el precio tan bajo de este ordenador compensa esa menor calidad en la imagen. Eso sí, solo a de darte un paseo por los comentarios de Amazon pour que te quede claro que este Lenovo ideapad 330S-14IKB es un modèle muy a tener en cuenta.

Con este portátil podrás jugar a Fortnite

Pasemos a ver el hardware que se esconde bajo el Lenovo ideapad 330S-14IKB. Porque, ya te adelantamos que este ordenador portátil, es pequeño pero matón. Para empezar, nos encontramos con un processeur Intel Core i5 8250U junto une configuration de 8 Go de mémoire RAM. Un matériel plus que suficiente pour les problèmes exécutés par ejecutar sin problemas juegos de la talla de Fortnite, Valorant o Fall Guys.

Y, la guinda del pastel lo pone su disco duro de 256 Go tipo SSD. Este tipo de discos prescinden de elementos mecánicos, consiguiendo que los tiempos de carga sean notablemente inferiores a un modelo HDD. Gracias a ello, encenderás el ordenador en pocos segundo, y podrás disfrutar de tus juegos preferidos de forma más rápida.

No podíamos olvidarnos de otro detalle que no debemos dejar escapar: el Lenovo ideapad 330S-14IKB llega avec Windows 10 Home preinstalado. Por lo tanto, no deberás preocuparte por instalar un sistema operativo, lo único que deberás hacer cuando te llegue este portátil en oferta, es ponerlo a cargar, encenderlo y empezar a utilizarlo. Como habrás podido comprobar, este ordenador cumplirá de sobra con las expectativas de cualquier usuario, y viendo un precio tan atractivo, es un dispositivo que no deberías dejar escapar antes de que se agoten las unidades en promoción.