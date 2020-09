«Focus et simplicité: tel a été mon mantra. Simple peut être plus difficile que complexe. Vous devez travailler dur pour clarifier vos idées; pour faire ce que vous pensez, simple. Mais en fin de compte, cela en vaut la peine car une fois que vous le faites, vous pouvez déplacer des montagnes. »

Il y a 34 ans, une moustache qui était un menuisier, qui s’appelait autrefois Jumpman et qui avait des épisodes en tant que méchant, a pris un tour total; Il a changé de nom, est devenu plombier et a fini par être le héros qui a sauvé une princesse, et accessoirement, aussi toute une industrie.

Voici comment Super Mario Bros. a sauvé des jeux vidéo.

Afin de donner plus d’émotion à ce texte, cliquez sur cette vidéo et gardez-la en arrière-plan pendant que vous lisez:

C’était en 1984 et ce fut une époque très compliquée pour l’industrie du jeu vidéo. La fièvre qui s’est déchaînée Atari des années auparavant entre les entreprises, il était complètement hors de contrôle. Des centaines de consoles ont été jetées à gauche et à droite, ces consoles étaient accompagnées de centaines de cartouches aux jeux mauvais, ennuyeux, insensés et fabriqués à la hâte.

Les gens ont remarqué et ont été découragés.

Plus personne n’achetait ni ne jouait de jeux vidéo à la maison, ils faisaient face à un marché saturé. L’industrie était en train de mourir. La prophétie du père amer se réalisait: «Vous voyez? Les jeux vidéo ne sont qu’une mode passagère ».

Personne ne s’attendait à rien de plus que la mort de ce passe-temps, mais c’est ici qu’une société japonaise a lancé un jeu appelé Super Mario Bros.

Plus rien n’était pareil. Mais pourquoi?

Courez et sautez.

Ce sont les deux seules choses que vous devez faire dans Super Mario Bros., mais en même temps, vous n’avez pas besoin de plus pour pouvoir accomplir vos tâches dans le jeu et survivre. Il n’était pas nécessaire de tirer des plombs pour terminer.

Avec seulement 2 verbes, Super Mario Bros. est devenu le jeu le plus influent de l’histoire, une référence dans la culture populaire, pour sauver une industrie; et 34 ans après son arrivée, il est plus actuel que jamais.

L’instinct fondamental de courir et de sauter est ce qui a sauvé les jeux vidéo.

Nous vivons à une étape de l’histoire où les priorités ont changé. De nos jours, les développeurs essaient de brouiller les frontières entre les jeux vidéo et les films; combiner au mieux les deux expériences, mais pour Shigeru Miyamoto, le père de Mario cela ne l’intéressait pas.

De plus, il ne pouvait pas être intéressé.

Les énormes limitations de l’époque l’ont forcé à emballer le personnage le plus emblématique, la bande-son la plus attachante et l’histoire la plus universelle en seulement 8 bits.

Ce n’est pas pour comparer, mais Le sorceleur 3 il pèse 49 Go et il y a sûrement des jeux plus lourds que ça, cependant … Lequel te souviens-tu le plus?

En fin de compte, la mission de toute œuvre d’art est de vous faire ressentir des émotions extrêmes. Ce que vous avez ressenti en ce moment lorsque vous avez joué la bande originale de Super Mario Bros. et entendu les premières notes, Vous l’avez ressenti parce que ce jeu vous a marqué, il vous a fait ressentir l’amour pour cette culture, car il vit dans votre cœur de joueur.

Contrairement à un film; Un jeu vidéo ne doit pas être consommé passivement, ce n’est pas pour s’asseoir et regarder. Un jeu vidéo est à FAIRE et Miyamoto l’a parfaitement compris avec tout et ses limites.

L’une des clés du jeu est qu’il est universel. Lorsque vous donnez à un être humain un contrôle NES pour jouer à Super Mario Bros., il comprendra parfaitement comment il est joué et comprendra ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit pas faire.

Ce n’est pas un hasard, c’est parce que Shigeru Miyamoto est un dieu de la construction et du design de niveau.

Le légendaire Niveau 1-1 Il vous apprend absolument tout ce que vous devez savoir sur la façon de jouer, comment utiliser les commandes, qui sont les « méchants » et comment être plus puissant. Tout le monde peut apprendre à jouer à Super Mario Bros. en moins d’une minute. Quel autre jeu pouvons-nous dire la même chose?

Focus et simplicité.

Steve Jobs l’a déjà dit. Atteindre les deux peut être le plus complexe, mais Super Mario Bros. l’a fait.

Bien sûr, après avoir combiné les deux concepts, ce jeu a commencé à se développer rapidement, les consommateurs ont recommencé à s’intéresser à cette industrie et le NES, comme lui FAMICOM, il a commencé à être vendu en tas.

Oui, la bibliothèque de ces consoles est immense, mais c’est ce titre de Shigeru Miyamoto qui a incité tout le monde à se tourner pour regarder à nouveau les appareils domestiques, c’est ce titre qui a relancé une industrie pratiquement morte.

Sans ce jeu Cette communauté n’existerait pas où l’on se retrouve tous les jours pour parler et où l’on rencontre les meilleurs amis de notre vie, diable, il y a ceux qui connaissent leurs maris à travers les jeux vidéo.

Oui, aujourd’hui, nous avons de merveilleux jeux sur les consoles de nouvelle génération. Mais du très Monde Super Mario de SNES, en passant pour Metal Gear Solid, Silent Hill, Halo, à venir sur Fortnite et même sur des jeux qui ne sont pas sortis aujourd’hui; rien de tout cela n’existerait sans super Mario Bros.

Focus et simplicité.

Gameplay, contrôles, histoire, personnages, composition musicale … Tous ces éléments sont précis et simples. C’est ainsi que Super Mario Bros. a réussi à déplacer la montagne de l’industrie, et en la déplaçant, il l’a sauvée.

Merci Mario. Joyeux anniversaire.

Pablo Corzo pour APPUYEZ SUR LE BOUTON @PT_Button