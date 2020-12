Venom de Marvel et Batman de DC

Marvel et DC ont non seulement des personnages colorés avec une aura saisissante, ils ont aussi super-héros et méchants qui transmettent l’obscurité. D’un côté, Batman, un justicier de Gotham qui travaille généralement la nuit avec l’avantage des ombres pour éliminer plus efficacement les ennemis. De l’autre côté, il y a Venom, l’horrible symbiote qui souhaite rendre la vie de Spider-Man misérable.

Bien sûr, les deux sont très intéressants, mais que se passe-t-il s’ils ont fusionné? Un artiste DeviantArt connu sous le nom d’Heroforpain les a combinés et a généré un personnage plus terrifiant que vous attendez. Vous pouvez voir cette œuvre d’art ci-dessous.

Venom et Batman Fusion – Fan Art x Heroforpain

L’illustration a pratiquement tête de batman, alors que le visage est totalement de Venom, quelque chose qui fait de lui quelqu’un qui peut facilement plonger dans vos cauchemars. Vous pouvez également voir Venom fusionner avec Rick & Morty.

