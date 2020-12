One Piece et Pokémon dans un mélange parfait

Un des personnages plus intéressants qui présente l’anime One Piece est Carotte, ledit personnage est une lapine anthropomorphe appartenant à la tribu des bêtes guerrières. De plus, il faisait partie de la L’équipe de récupération de Sanji sur Whole Cake Island, mais est actuellement en Wano avec l’alliance.

Savoir plus: One Piece: ce fan art de Zoro vous laissera bouche bée pour son intensité

Bien que n’étant pas un personnage de grande importance, La carotte a gagné l’admiration de nombreux fans, et l’un d’entre eux a décidé de créer un fusion assez intéressante entre Carotte et une créature Pokémon. Le résultat vous étonnera!

L’une des fusions les plus intéressantes de One Piece et Pokémon

Ci-dessous vous pouvez voir le travail d’un artiste numérique connu sous le nom de Rdxz4, qui a partagé avec la communauté Reddit une illustration montrant le mélange parfait entre: Carrot de One Piece et Lopunny de Pokémon.

Carotte as un Pokémon! J’ai finalement commencé à créer plus de One Piece x Pokémon! de OnePiece

Comme vous le verrez, dans l’image, ils apparaissent tous les deux caractères unifiés, présentant le grandes oreilles et long de Lopunny et le corps mince et peau de carotte pâle.

Quel devrait être le nom propre de cette création?

Image vedette | Blog de mode One Piece

D’autres articles que vous aimerez