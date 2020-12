La lauréate d’un Oscar, Charlize Theron, semble très à l’aise dans son rôle de star d’action acclamée. Cette semaine, elle a admis sur Twitter qu’elle serait prête à jouer dans une version de Die Hard avec une lesbienne en tête. Le commentaire faisait partie de une conversation publique issue d’un Tweet de fan. Le même qui a salué sa performance dans le récent film de Noël de Hulu Queer Happiest Season.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait y avoir une version lesbienne de Die Hard avec l’actrice, Theron a immédiatement répondu que l’idée l’exciterait. “Où dois-je signer?” tweeté.

Les coms lesbiens de Noël sont tous bien, mais ce que je veux VRAIMENT, c’est un Die Hard où Charlize Theron se déchaîne pour sauver sa femme pic.twitter.com/mGBA0nAbrX – Francis O (@f_osis) 5 décembre 2020

Theron, qui a une large sélection de rôles dramatiques et a remporté l’Oscar en 2003 pour sa performance dans le film de Patty Jenkins Monster, a consacré une grande partie de son attention au cours de la dernière décennie aux films d’action. De l’emblématique Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde à la possible saga Old Guard, Theron semble avoir une affinité pour les scénarios avec des pistes fortes et capables.

Son intérêt à jouer dans une nouvelle version du classique de l’action n’a pas surpris. Cette fois en tant qu’héroïne inquiète essayant de sauver sa femme du détournement d’un immeuble commercial.

Le puissant Theron dans ‘Die Hard’

Renard

La conversation sur Twitter est une conséquence directe de la récente interview de Theron avec l’actrice de Happiest Season, Mackenzie Davis, au sujet de la représentation du film de la communauté queer et de son impact, a commenté Interview.

«Vous avez raison», dit-il en accord avec Davis sur le manque de rôles queer à la télévision et au cinéma. «Il y a un manque total d’opportunités, donc je respecte cet espace (pour les acteurs communautaires). Mais je trouve (aussi) cela presque une insulte. J’ai l’impression qu’un bon acteur est un bon acteur. Bien que je ne puisse pas attendre que des acteurs non binaires ou queer voient la question de la même manière que nous les acteurs hétéro-cis ».

La conversation a été si fluide qu’elle a ouvert un débat franc sur Twitter sur la représentativité des minorités. L’actrice Hannah Simone a vu l’un des tweets et a répondu: “Faites-moi savoir si vous avez besoin d’une femme indienne fatiguée qui n’aime pas courir vite même en cas de danger et qui aurait donc besoin de toutes les économies.” Ce à quoi Theron répondit: “Je te soutiens!” À partir de là, la conversation s’est transformée en un débat entre fans qui a inclus le tweet avec l’offre curieuse.

Bien sûr, pour l’instant, ce n’est qu’une blague en ligne. Cependant, il n’est pas totalement déraisonnable de penser qu’un producteur hollywoodien pourrait prendre les insinuations au sérieux. Après tout, le classique du film d’action de 1998 est toujours aussi populaire qu’il l’était le jour de son ouverture. Après plusieurs suites et quelques rumeurs sur un supposé redémarrage qui ne s’est pas concrétisé, le nom du film n’a cessé d’être dans l’air comme l’un des candidats les plus directs pour un éventuel redémarrage. Il y a même des semaines, l’une des filles de Bruce Willis a partagé une vidéo de quelques secondes sur Twitter dans laquelle a laissé entendre que le retour tant attendu de John McClain pourrait se produire.

Un long voyage dans ce profil

Theron n’est pas non plus étrangère à jouer des rôles queer et a déclaré dans le passé qu’elle ne trouvait aucun problème à jouer des rôles dans le style. Le rôle qui lui a valu un Oscar était celui du tueur en série Aileen Wuornos, qui avait Christina Ricci comme co-star, comme partenaire du criminel. Elle a également joué une bisexuelle dans Tully et Atomic Blonde en 2017, qui présentait une scène de sexe enflammée avec un partenaire mortel.

Le rôle principal le plus récent de Theron était dans The Old Guard pour Netflix, l’adaptation de la série Image Comics du même nom signée Greg Rucka et Leandro Fernandez. Le film se concentre sur un groupe de Des mercenaires immortels qui ont un rôle plus important dans le monde qu’ils ne le pensent.

Le film comprend également KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor et Harry Melling. The Old Guard a été un succès estival considérable et une suite possible est attendue en 2021.

L’article Et si «Die Hard» revenait? La chose la plus sûre est que ce n’est pas comme vous vous attendez qu’il a été publié en hypertexte.