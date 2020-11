Voici à quoi ressemblerait Kakashi s’il était une femme dans le monde réel

L’un des ninjas les plus populaires et les plus aimés de la saga Naruto est Kakashi Hatake. Ce fascinant shinobi appartenait au groupe d’élite ANBU et chef de l’équipe 7, sa renommée s’est répandue dans le monde entier grâce à l’utilisation de Sharingan, qui lui a donné le surnom de «Kakashi le ninja copieur».

Pour cette raison, il est l’un des personnages avec le plus représentations épiques de fans. À tel point qu’à ce jour, vous pouvez voir Kakashi être un personnage du jeu vidéo Among Us et même profiter d’incroyables animations amateurs. Cependant, un utilisateur de Reddit a montré à la communauté à quoi ressemblerait Kakashi s’il était une femme. Les résultats sont impressionnants!

Cela devrait être la version officielle de Kakashi Hatake en version féminine

Ensuite, vous verrez le travail du cosplayer professionnel MadEmLush, où il montre son personnification du ninja Kakashi, et en dépit d’être de sexe opposé a réalisé un cosplay parfait.

MadEmLush comme Kakashi de cosplaygirls

Il est clair que la tenue a certaines variations qui la rendent beaucoup plus attrayante. Ses mayas dans la partie supérieure du corps recouvrent le torse et les deux bras, tandis que la partie inférieure recouvre les deux jambes. De plus, le gilet emblématique shinobi, la Ruban de fonctionnalité Konoha et bien sûr votre puissant sharingan.

Pensez-vous que cette version de Kakashi peut tuer l’officier?

