Presque toutes les créatures de Pokémon Ils sont inspirés par divers animaux que nous avons dans la vraie vie, cependant, les fonctionnalités ajoutées sont très intéressantes et pas seulement en raison de leurs capacités, mais en raison de leur propre biologie Serait-ce que le Pokémon aurait pu être en fait des dinosaures? Avec cette illustration, vous pouvez mieux le voir. Nous avons récemment vu comment ce fan transforme son Pokémon préféré en un curieux animal préhistorique.

[OC]Bienvenue dans Jurassic Zone! de pokemon

Bienvenue à Zone jurassique de Pokémon, ce fan a créé une illustration avec Pokémon diversifié créant un scène préhistorique, où nous voyons des plantes sauvages et des formations volcaniques actives au coucher du soleil. Dans ce même endroit, certains Pokémon de différentes tailles et types, certains avec une inspiration légendaire et d’autres plus rares, et avec cela nous commençons à nous demander s’ils Pokémon Ils sont inspirés par les animaux avec lesquels nous vivons actuellement ou par les dinosaures. D’être comme ça, Lequel de Pokémon pensez-vous que cela a l’air plus préhistorique?

