Personnages One Piece avec Avengers

Les films d’action en direct de l’univers cinématographique Marvel ont été un succès mondial. Voir les Avengers se battre avec des méchants géniaux Cela a été quelque chose de spectaculaire ces 10 dernières années. Cependant, et si tout avait été différent? Et si ces films avaient été réalisés par le créateur de One Piece?

Très probablement, les Avengers avaient été transformés en anime, ou même les personnages de One Piece eux-mêmes qui ils prendront les rôles de super-héros. Oui, un artiste DeviantArt nommé AndiMoo a ravi les fans qui ont posé cette question avec une illustration étonnante que vous pouvez voir dans l’image ci-dessous.

Fusion de One Piece avec Avengers – Fan Art x AndiMoo

Ici, nous pouvons voir les personnages principaux de One Piece en tant que Avengers, Luffy comme Captain America, Sanji comme Nick Fury, Zoro comme Thor, Nami comme Black Widow, Franky comme Iron Man, Chopper comme Hulk et bien d’autres. Il ne fait aucun doute que c’est l’un des Fan Art crossover les plus spectaculaires du marché. N’oubliez pas que vous pouvez également voir les personnages One Piece comme s’ils faisaient partie de l’univers Family Guy.

