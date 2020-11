Rick & Morty regardant la télévision très heureux

Tout au long de la série, nous avons pu très bien connaître le style artistique de Rick & Morty, des designs très intéressants et amusants qui ont attiré l’attention des téléspectateurs. Certaines des caractéristiques qui distinguent cette franchise des autres sont les lignes, scènes et couleurs, en plus de l’apparence unique de chaque personnage.

Maintenant, si Rick et Morty déambulez dans différents univers et dimensionsCela signifie qu’il existe d’autres versions desdits protagonistes, que se passerait-il si, dans un univers alternatif, ils appartenaient à Cartoon Network? Les choses changeraient sûrement un peu, en particulier dans le cas du style artistique de la série animée.

Savoir plus: Voici à quoi ressembleraient Rick & Morty dans l’univers de South Park

C’est l’une des refontes les plus cool que Rick & Morty ait jamais reçues

Un artiste DeviantArt nommé Choppywings a fait une illustration très cool où a repensé les personnages avec un style très similaire à ce que l’on verrait sur Cartoon Network. Ensuite, nous vous laissons l’image afin que vous puissiez voir cette œuvre d’art.

Rick & Morty avec un style artistique similaire à Cartoon Network – Fanart x Choppywings

Dans ce fanart, vous pouvez voir Rick & Morty avec un très similaire à ce que serait Adventure Time de Cartoon Network, avec des fonctionnalités très simples et des détails minimes, ainsi que de longs membres. D’autre part, les couleurs changent aussi un peu et donnent une touche parfaite à ce style d’art. Rappelez-vous qu’il existe de nombreux artistes qui font de superbes illustrations, en fait, ils ont fusionné Dragon Ball avec Rick & Morty et Attack on Titan.

Autres articles Rick & Morty que vous pourriez aimer