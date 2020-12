Commande protégeant Baby Yoda (Grogu)

Disney + a eu un grand succès dans le monde entier, et en partie grâce à la série The Mandalorian qui se déroule dans l’univers Star Wars. L’histoire des protagonistes a beaucoup à donner, donc ce ne serait pas fou qu’à un moment donné, une série animée a été faite de The Mandalorian.

Dans ce cas, un fan de la série nommée GrievousGeneral a imaginé le Mandalorian et Grogu en version 2D qui mérite d’apparaître sur Cartoon Network pour sa similitude avec le style artistique. Dans l’image suivante, vous pouvez voir tous les détails de cette superbe illustration.

Le Mandalorien – Illustration x GrievousGeneral

Comme vous pouvez le voir, c’est le Mandalorien en position de combat pour défendre Grogu avec son pistolet. Le design des deux personnages est très minimaliste et avec des couleurs qui rappellent la série Cartoon Network. Cependant, c’est quelque chose d’incroyable ce que l’artiste a fait en les adaptant à cette version. Vous pouvez également voir la fusion entre The Mandalorian et Dragon Ball dans un incroyable Fan Art.

