The Witcher Netflix avec le logo Disney Pixar

The Witcher est une franchise qui ces dernières années est devenue beaucoup plus populaire grâce aux jeux vidéo et aussi à la nouvelle série Netflix joué par l’acteur Henry Cavill. Dans les jeux vidéo, Geralt of Rivia a un design assez cool et intimidant, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si ce personnage avait été créé par Disney?

Disney est l’une des entreprises qui a eu grand succès mondial pour ses productions de séries et de films d’animation. The Witcher serait sûrement une excellente option également. Heureusement, un artiste DeviantArt nommé Iren Horrors a créé sa propre version de Geralt dans une illustration avec un design de type Disney.

Geralt de Rivia combattant des monstres – Illustration x IrenHorrors

Être un Adaptation 2D et avoir des détails minimalistes dans les dessins des monstres et du protagoniste de The Witcher, cela le rend très similaire aux productions de Disney. D’un autre côté, vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Ciri avec un style Disney.

