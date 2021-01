Le FRITZ! DECT Repeater 100 est un appareil qui nous permet de se développer, rapidement et facilement, la portée, tant en réception qu’en émission, de notre système téléphonique DECT tout en maintenant une sécurité totale, et sans avoir à «sacrifier» une prise.

Comme nous pouvons le voir sur les images, le FRITZ! DECT Repeater 100 a un design sobre et discretGrâce à sa finition rectangulaire et sa couleur blanche, qui domine presque complètement le châssis, et n’est “interrompue” que par de petites touches de rouge et de gris. Le système d’éclairage intégré apporte une touche esthétique assez réussie, et nous permet de visualiser des informations utiles.

Le FRITZ! DECT Repeater 100 améliore considérablement la portée de nos téléphones sans fil, grâce à sa fonction de répétition du signal. Il offre une intégration complète avec les routeurs AVM FRITZ! Box, et nous pouvons utiliser plusieurs unités pour amener le signal dans n’importe quel coin de notre maison ou de notre bureau.

Avec ce répéteur de signal DECT, nous pouvons réaliser et maintenir jusqu’à trois appels téléphoniques en même temps, profitant d’un Qualité sonore HD (haute définition), et nous pouvons également avoir accès à divers services, tels que la radio sur Internet et la lecture de podcasts, entre autres.

Pour commencer à l’utiliser, il suffit d’effectuer un simple processus d’appairage qui ne prendra pas plus d’une seconde, et si nous le connectons à un routeur FRITZ! Box, nous aurons mises à jour du firmware totalement gratuit qui améliorera vos avantages et vous tiendra au courant. Nous pouvons également l’utiliser avec des appareils domotiques compacts avec la norme «DECT-ULE».

FRITZ! DECT Repeater 100 Spécifications et prix

Répéteur qui étend la zone de réception et de transmission des téléphones sans fil et des services DECT. Si nous l’associons à un routeur FRITZ! Box, nous bénéficierons de mises à jour gratuites du firmware et nos conversations seront protégées par cryptage. Prise en charge de jusqu’à trois conversations simultanées en HD (haute définition). Il nous permet le transfert automatique des appels via DECT. Ainsi, lors d’un appel, nous pouvons basculer de manière transparente entre la base et le répéteur sans rencontrer de problème. Il peut fonctionner comme un répéteur offrant la téléphonie HD, la radio Internet et d’autres contenus si nous utilisons un routeur FRITZ! Box comme base. Il dispose d’un capteur de température intégré, qui enregistre les variations au cours des dernières 24 heures. Il est compatible avec les stations de base DECT utilisant le standard GAP (fonctions de base) et avec la fonction répéteur active. Il est également compatible avec les appareils domotiques utilisant la norme «DECT-ULE». Prise intégrée, nous ne perdrons pas la prise dans laquelle nous la connectons. Très simple d’utilisation, on peut le lier en appuyant sur un bouton. Mises à jour du firmware via FRITZ! Box.

Le FRITZ! DECT Repeater 100 est, comme nous l’avons vu, une solution très intéressante pour étendre la portée de notre système DECT, surtout si nous avons un routeur AVM FRITZ! Box, puisque ce répéteur développe son potentiel maximum lorsqu’il est relié audit routeur.

On trouve le FRITZ! DECT Repeater 100 sur Amazon au prix de 77,09 euros.