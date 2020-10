Voulez-vous un mobile qui durera des années? Ce sont les marques que vous devriez rechercher.

Écrit par Christian Collado

Pas toutes les marques mettre à jour leurs mobiles également. Certains d’entre eux oublient complètement les téléphones bas de gamme qui composent leur catalogue, laissant un bon nombre d’utilisateurs qui leur ont fait confiance abandonnés.

C’est pourquoi c’est si important savoir quelles entreprises offrent généralement le meilleur accompagnement en termes de mises à jour, à la fois système et sécurité.

Et pour faciliter notre travail, CounterPoint Research a préparé un rapport dans lequel ils passent en revue les marques qui mettent le plus et le mieux à jour leurs téléphones Android, faisant ainsi un top 10 des entreprises classées de la meilleure à la pire politique en termes de soutien.

Nokia, OnePlus et Samsung, les entreprises qui mettent le mieux à jour leurs téléphones

Lors de l’achat d’un téléphone mobile, si ce qui vous préoccupe, c’est qu’il reste à jour et sécurisé le plus longtemps possible, de CounterPoint ils n’ont aucun doute: votre prochain smartphone devrait provenir de Nokia, OnePlus ou Samsung.

De ces trois, Nokia a été sélectionné comme La marque mobile Android la plus fiable du marché en 2020, puisqu’ils surpassent les terminaux de toute autre marque en termes de arrivée en temps opportun des mises à jour du système et de la sécurité, ainsi que la durabilité des téléphones eux-mêmes.

En ce sens, ils allèguent qu’aujourd’hui, Tous les mobiles Nokia compatibles ont déjà été mis à jour vers Android 10, chose digne d’admiration étant donné que le catalogue de téléphones mobiles finlandais est particulièrement nombreux.

En tout, 20 terminaux Nokia Ils ont déjà l’avant-dernière version d’Android disponible.

En deuxième position est OnePlus, qui a déjà mis à jour 7 de ses téléphones vers Android 10. Et Samsung, avec 89% de ses mobiles compatibles mis à jour vers Android 10, occupe la troisième position.

Bien sûr, on parle aussi de les pires signatures en termes de support et de mises à jour, et dans ce cas Alive est le pire arrêt, avec un seul 24% de leurs mobiles compatibles Mis à jour vers Android 10.

Un point ci-dessus est LG, autre entreprise qui ne semble pas particulièrement bien faire les choses, malgré le fait que son catalogue de terminaux n’est pas trop nombreux.

Il est frappant que CounterPoint ait également décidé mesurer la durabilité d’appareils de différentes marques, louant à nouveau HMD Global pour la robustesse des produits Nokia.

Ils précisent que cette évaluation a été obtenue en __ “évaluant divers critères qui incluent la robustesse du produit, la mesure de la force, la chute et l’impact, l’usure, les tests thermiques, les tests d’humidité et de liquide, et d’autres qui comprenaient des observations à la fois qualitatives et quantitatives” ._

Donc, si ce que vous recherchez est acheter un mobile qui dure le maximum d’années possibleLe mieux serait de jeter un œil au catalogue des trois firmes saluées par ce rapport.

Fait intéressant, pour une raison quelconque Mobiles Google n’apparaissent pas dans ladite liste, bien que ce soit mise à jour plus rapide et plus longue aux dernières versions d’Android.