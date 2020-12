Un joueur a réussi à réussir le jeu Supergiant Games en utilisant un tapis de danse.

Il est incontestable que l’une des versions indépendantes le plus important de 2020 Il a joué dedans Jeux Supergiant. Les créateurs de Bastion et Transistor ont lancé Hades, un jeu qui a surpris tout le monde et qui a de nouveau montré bon travail de l’étude américaine. En fait, c’était l’un des Nominés pour GOTY 2020 et a remporté le prix du meilleur jeu indépendant de l’année.

Hadès est un jeu qui peut se révéler dur et son gameplay rogue-lite c’est un vrai défi. est hack and slash Il a étonné de nombreux joueurs et en septembre nous avons appris qu’il s’était déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires. Eh bien, si vous pensez que c’est un défi de jouer à Hadès de manière normale, imaginez à quel point il doit être difficile de jouer avec un tapis de danse.

Difficile ou pas, la réalité est qu’un streamer a réussi surmonter le jeu vidéo dansant. PeekingBoo Il est l’auteur de l’exploit et, curieusement, il se spécialise dans les jeux avec ces tapis de danse. Bien sûr, le clip qu’il a partagé sur Twitter de la dernière bataille est intéressant à regarder, bien que nous vous laissions ici un direct afin que vous puissiez profiter de sa capacité.

Le jeu vidéo il est disponible sur PC et Nintendo Switch, et il permet récemment une sauvegarde croisée entre les deux plates-formes, ce qui est très intéressant si vous avez le jeu sur les deux. Si vous n’avez pas encore entendu parler de ce jeu vidéo et que vous êtes curieux, nous recommandons Jetez un œil à notre analyse de ce fantastique indie qui vous surprendra par sa jouabilité.

En savoir plus: Hadès, Supergiant Games, PC et Nintendo Switch.

