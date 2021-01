Chaque fois que nous avons des informations plus personnelles et confidentielles stockées sur nos téléphones, cependant, il y a quelque chose qui peut en dire long sur nous sans que nous nous en rendions compte. Nous voulons dire notre emplacement ou emplacement. Que quelqu’un puisse connaître notre emplacement est sans aucun doute une grande atteinte à notre vie privée, par conséquent, nous allons montrer comment savoir quelles applications peuvent accéder à ces informations sur Android.

La plupart des gens ne font généralement pas attention aux autorisations demandées par chacune des applications qu’ils installent sur leurs téléphones portables, cependant, il y en a beaucoup plus que nous ne le pensons qui demandent l’accès à ces informations. Heureusement, à partir d’Android 11, il est possible d’accorder ce type d’autorisations aux applications lors de leur utilisation, mais qu’elles cessent de l’avoir dès que nous les fermons sur notre téléphone mobile. Quelque chose qui n’est pas possible avec les versions précédentes.

Dans tous les cas et quelle que soit la version d’Android dont nous disposons, il est conseillé de vérifier quelles applications accèdent à notre emplacement pour protéger notre vie privée. Pour ce faire, la première chose à faire est d’entrer les paramètres de notre mobile ou tablette Android, ce que nous pouvons faire en appuyant sur l’application elle-même ou en faisant glisser l’écran des notifications vers le bas pour pouvoir cliquer sur l’icône d’engrenage.

Empêcher certaines applications d’accéder à ces informations

Une fois sur place, la prochaine chose que nous allons faire est d’entrer dans l’option de menu Confidentialité, puis de cliquer sur Autorisations> Emplacement. En fonction de la version Android ou de la couche de présentation du fabricant de notre téléphone mobile, il est possible que ces options varient un peu. De plus, nous devrons peut-être accéder à cette option via les options du menu Paramètres> Applications> Autorisations> Localisation.

D’une manière ou d’une autre, à la fin, nous verrons une liste de toutes ces applications qui ont accès à notre emplacement. Plus précisément, nous pouvons voir deux listes, une avec les applications qui peuvent accéder à notre emplacement à tout moment et celles qui ne peuvent le faire que lorsqu’elles sont en cours d’utilisation. Si nous avons déjà refusé l’accès à ces informations à une application, elles apparaîtront également dans une autre section en bas.

Pour modifier les autorisations d’accès de notre emplacement à n’importe quelle application, appuyez simplement dessus et choisissez si nous voulons accorde cette permission ou si au contraire, on préfère refuser l’accès à notre emplacement.