La toxicité dans les jeux vidéo multijoueurs est l’un des principaux problèmes auxquels les entreprises du secteur ont dû faire face depuis sa création. Généralement, la renommée que certains titres acquièrent s’accompagne d’une grande toxicité inhérente au mélange de tant de types de personnes différents, dans un même environnement hostile et compétitif.

Désormais, l’ADL Center for Technology and Society et la société de statistiques de jeux vidéo Newzoo se sont associées pour étudier ce phénomène de toxicité en multijoueur. Les résultats ont été publiés dans un rapport dont le nom ne pourrait pas être mieux, «Free to Play? Hate, Harassment and Positive Social Experience in Online Games 2020 “, qui a utilisé un échantillon de 1009 joueurs aux États-Unis, âgés de 18 à 45 ans, qui ont détaillé leurs expériences sur les consoles et sur PC.

Apparemment, le les niveaux de toxicité en ligne sont passés de 74% à 81% cette année, représentant des joueurs qui ont subi un certain type de harcèlement en jouant. De plus, 64% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de harcèlement du type suivant: menaces directes, espionnage et attaques systématiques.

Concernant les titres spécifiques, DOTA 2 avec 80% est le jeu vidéo multijoueur avec le plus de toxicité selon les répondants et reprend la première place de l’année dernière. Bien qu’il partage cette fois la première position avec Valorant, qui a également 80%. Plus loin ils sont venus Rocket League et GTA Online avec 76%. Incroyable que League of Legends n’est pas mentionné dans ces premières positions. Se pourrait-il que LoL soit plus toxique en Amérique latine que dans le reste du monde?

L’étude commente également les jeux vidéo auxquels les joueurs ont cessé de jouer à un moment donné en raison de la toxicité et du harcèlement. Parmi eux, nous avons (quelle surprise) à nouveau en première position pour DOTA 2 avec 40%, Appel du devoir (n’importe qui) avec 39% et maintenant oui oui messieurs, League of Legends avec 36%.

Même si tout ne peut pas être mauvais, car l’étude affirme également que le jeu aide à l’intégration sociale et que 95% des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des expériences positives dans le monde en ligne. De plus, 86% ont révélé avoir reçu de l’aide d’autres joueurs pour rejoindre le jeu, 83% se sont fait des amis et le même pourcentage a indiqué que grâce à ce type d’expérience, ils se sentent intégrés à une communauté.

