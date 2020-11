Jusqu’à l’arrivée de la fibre optique, le haut débit en Espagne était synonyme de réseaux câblés, d’où le surnom de «câblodistributeurs» que de nombreux opérateurs ont acquis pendant des années. Euskaltel était l’un de ces câblodistributeurs et il semble que l’opératrice basque s’apprête à laisser son passé derrière et passez entièrement à Internet grâce à la lumière.

Euskaltel a toujours un pourcentage important de ses clients connectés via des réseaux câblés et l’opérateur prévoit une série d’investissements pour convertir un tel réseau câblé en un réseau fibre optique avant la fin de 2023. Nous avons des investissements d’environ 360 millions d’euros sur trois ans, et une filiale serait créée pour réaliser ce plan.

L’adieu au câble Euskaltel aura lieu en 2023

Apparemment, Euskaltel a déjà un plan sur la table pour supprimer le câble de son catalogue client, et pour cela il permettra une série d’investissements d’ici 2023. On parle de 313 millions d’euros investis entre 2021 et 2022, et un dernier match de 51 millions d’euros pour 2023.

364 millions d’euros, sauf imprévus, qui seront gérés par FiberCo, nouvelle filiale d’Euskaltel qui sera en charge de la réalisation de cette transition. Au cours de ce processus, Euskaltel apportera la fibre optique à tous les points de son réseau, effaçant ainsi les réseaux câblés de Telecable et R, les derniers câblodistributeurs qu’il a acquis pour son entreprise.

Tous les anciens clients Telecable et R auront la fibre avant 2024

La fibre utilisée par Euskaltel sera d’architecture GPON, correspondant au reste de ses concurrents. La fibre optique qui remplacera le câble couvrira non seulement les connexions de vos clients à domicile ou en entreprise, mais aussi servira à remplacer les câbles de connexion qui relient votre réseau interne.

Avec cette transformation, 2,4 millions de foyers au Pays basque, dans les Asturies et en Galice initialement connecté au câble Telecable et R aura désormais une fibre optique. Comme on dit, le plan est en cours et devrait se conclure avec la dernière déconnexion des câbles en 2023.

Via | Services à large bande

Compartir Euskaltel apportera la fibre optique à tous ses clients câblés dans moins de trois ans