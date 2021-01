Écrit par David Freire dans Operadoras

L’opérateur basque Euskaltel, propriétaire de R Cable and Telecable, vient d’annoncer l’ajout à son catalogue d’un nouveau tarif illimité qui comprendra des services supplémentaires que je n’avais pas d’autre pack jusqu’à présent

Plus précisément, l’opérateur vient d’incorporer un nouveau pack OSOA Infinity Qui incorpore Service Netflix HD et Wifi Mesh pour améliorer la couverture Internet sans fil à la maison.

Euskaltel présente un nouveau pack OSOA Infinity avec Netflix HD et Wifi Mesh

Grâce aux gars d’Adslzone, nous avons pu savoir que l’opérateur vient de présenter un nouveau pack appelé OSOA Infinity avec Netflix qui s’ajoute aux OSOA Infinity Lite et OSOA Infinity déjà existants.

Le pack OSOA Infinity Lite comprend la ligne fixe, 200 méga de fibre, une ligne mobile avec appels illimités et données illimitées avec une vitesse de 2 Mbps, un forfait télévision de base (Tv Ocio) et Fan de Netflix qui comprend un abonnement gratuit à Netflix pendant 4 mois et 10 Go supplémentaires pour 19 euros par mois pendant 4 mois et après 59 euros par mois.

5 séries Netflix très similaires à Dark

De son côté, le pack OSOA Infinity a les mêmes services que le précédent sauf parce que n’a pas de limitation de vitesse sur les données mobiles illimitées et les coûts 69 euros par mois après le prix promotionnel de 19 euros pour les 4 premiers mois.

Eh bien, à ces deux plans, nous devons ajouter un troisième pack plus complet appelé OSOA Infinity avec Netflix, y compris les services suivants:

Fibre 500 Mbps avec Wifi Mesh inclus Ligne fixe avec appels inclus vers les fixes et mobiles Mobile avec appels illimités et données illimitées à vitesse maximale Télévision de loisirs avec Desco Android 4KNetflix en qualité HD pour deux écrans

Les utilisateurs qui contractent ce nouveau pack OSOA Infinity avec Netflix auront accès au mode de Netflix en qualité HD et qui peut être consulté dans deux appareils en même temps. Pour pouvoir regarder Netflix sur votre téléviseur, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton activé pour cela dans le contrôleur Desco 4K.

100 idées de noms originaux pour votre réseau WiFi

Concernant le service Wifi Mesh, l’opérateur n’a pas fourni beaucoup d’informations puisqu’il a simplement confirmé que le client disposera du meilleure couverture wifi possible chez vous en installant autant de boîtiers Wifi Mesh que nécessaire.