Virgin Telco vient d’améliorer ses tarifs il y a quelques jours et maintenant Euskaltel, la marque premium appartenant au même groupe, a dévoilé une série de nouveautés visant à renforcer son offre, avec des améliorations dans le Stabilité et portée WiFi à l’intérieur de la maison, avec de plus grands avantages pour familles, et avec plus Netflix “libre”.

Euskaltel continue de suivre les traces de Vodafone. C’était le seul à répondre au Pass illimité, il a un taux de données illimité moins cher en échange d’une vitesse inférieure, et maintenant il offre également le service de Maillage WiFi, que jusqu’à présent nous n’avions vu que chez Vodafone avec son Super WiFi.

WiFi Mesh pour améliorer Internet à la maison, gratuit avec OSOA Infinity

Les réseaux maillés, ou maillés WiFi, sont constitués de plusieurs extendeurs qui sont répartis dans toute la maison, formant un seul réseau sans fil avec une plus grande portée et une plus grande stabilité, ce qui se traduit par connexions plus rapides et plus instantanées.

Euskatel Mesh WiFi a un coût de 8 euros par mois pour les deux premiers prolongateurs, et 4 euros de plus pour chaque prolongateur supplémentaire, bien qu’il soit inclus aucun coût mensuel dans OSOA Infinity avec des données illimitées à vitesse maximale, en échange d’un paiement initial de 15 euros.

Nouvel OSOA Infinity avec Netflix et fibre 500 Mbps

Euskaltel a également complété son offre tarifaire Infinity avec données illimitées à vitesse maximale avec un troisième mode qui augmente la vitesse de la fibre à la maison de 200 à 500 Mbps et ajouter un abonnement à Netflix HD pour un supplément de 10 euros par mois. En tout, 69 euros pour l’ensemble de la télévision combinée fibre, fixe, mobile et loisir, même si elle peut être louée par de nouveaux clients pour 19 euros par mois pendant les quatre premiers mois.

De plus, les tarifs OSOA Infinity seront accompagnés d’une promotion qui propose lignes mobiles supplémentaires avec 50% de réduction pendant deux ans, de sorte qu’il est possible de contracter 30 Go pour 8 euros ou 50 Go pour 10 euros.

L’offre complète des tarifs Euskaltel est résumée dans le tableau suivant:

Cadeau de fan de Netflix pour les nouveaux clients et déjà

En plus de lancer le nouveau tarif OSOA Infinity avec Netflix, Euskaltel fait à nouveau la promotion de son ventilateur Netflix, qui comprend un abonnement à Netflix HD et 10 Go supplémentaires de données chaque mois, leur permettant de activez-le totalement gratuitement pendant quatre mois clients nouveaux et existants bénéficiant des tarifs OSOA Infinity.

Plus d’informations | Euskaltel.

