À l’approche de Noël, il y a des opérateurs qui décorent toujours leur arbre tarifaire et placent des promotions sur leurs chaussettes respectives. Le dernier à le faire est Euskaltel, l’opérateur basque, qui étend sa promotion à deux autres marques sous son aile: Telecable et R.

Ainsi, les clients Euskaltel et Telecable et R apprécieront données illimitées pendant les vacances dans une promotion temporaire qui sera épuisée le 7 janvier. Mais il y a une condition, bien sûr, nous devrons être clients des tarifs convergents des opérateurs et avoir à la fois le haut débit et le mobile sous contrat avec eux.

Comment activer des données illimitées dans Euskatel, Telecable et R

“Ces soirées vont être plus difficiles que d’habitude. C’est pourquoi ce Noël, si vous avez un contrat internet fixe + mobile, nous vous offrirons des concerts illimités sur toutes les lignes mobiles que vous avez avec Euskaltel. De cette façon, même si toute la famille ne se réunit pas à table, vous vous sentirez plus proche d’eux grâce à des appels vidéo sur votre mobile, sans avoir à vous soucier des données. “

C’est ainsi qu’Euskaltel entame la déclaration qui rend publique sa nouvelle offre de Noël, celle qui permettra à ses utilisateurs de tarifs convergents de profiter de données mobiles illimitées jusqu’au 7 janvier prochain. Le bonus de données illimité devra être activé manuellement, bien que sa désactivation soit automatique.

Pour activer ce bon à Euskaltel Nous devrons nous rendre sur le site My Euskaltel, nous identifier avec notre nom d’utilisateur (mobile, NIF ou email) et mot de passe et demander ledit bon. Cela peut également être fait à partir de l’application de l’opérateur pour iOS et Android.

Les trois marques ont des applications mobiles si nous préférons les utiliser plutôt que le Web

Dans le cas de Telecable, la procédure sera identique et nous devrons nous rendre sur le site de Mi Telecable pour demander l’activation, en nous y identifiant. Nous pouvons également nous rendre, si nous le souhaitons, dans l’une des applications mobiles Telecable pour effectuer le même processus, que ce soit sur iOS ou Android.

Enfin et surtout, la procédure dans le cas de la marque R Il sera identique à celui de ses deux sœurs. Nous devrons nous rendre sur le site Web du client de R, nous identifier et demander l’activation du bon, ou télécharger l’une de ses applications (iOS ou Android) et effectuer la même procédure d’activation. Les mêmes conditions sont remplies pour les trois marques: date limite du 7 janvier et désactivation automatique du bonus.

Plus d’informations | Euskaltel | Telecable | R

