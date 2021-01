Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Evangelion 3.0 + 1.0 est l’un des films les plus attendus de 2021 et pour cause, les fans attendent ce film depuis 2012, l’année Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo est sorti, près de neuf ans pour clôturer la trilogie et enfin dire au revoir. à la franchise emblématique. Mais après des retards constants dus à la pandémie, le film a confirmé en octobre sa première officielle le 23 janvier 2021 au Japon.

Maintenant, 9 jours après sa première, le film a dû reporter à nouveau sa première en raison du COVID-19 et des restrictions imposées par le gouvernement japonais.

L’annonce de ce retard a été faite sans aucune date de reprogrammation, de sorte que la première d’Evangelion 3.0 + 1.0 pourrait être considérée comme étant à l’antenne. D’après l’étude, ils assurent que le film aura sa première en 2021 et ils le confirment avec une nouvelle affiche, qui est une modification de l’autre faite précédemment.

“A venir 2021; Ensemble, nous vaincrons” Il peut être lu sur l’affiche, comme un message pour unir les fans et la communauté à se soutenir mutuellement en ces temps difficiles.

