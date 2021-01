Super Mario Bros.35 est cette bataille royale du plombier le plus clair de lune de l’histoire des jeux vidéo qui permet à 35 joueurs de démontrer simultanément leurs compétences pour naviguer dans le royaume des champignons dans lequel s’est déroulée la première aventure à défilement latéral de cette icône rouge et moustachue. Alors maintenant un nouvel événement de combat spécial a été annoncéPar conséquent, les utilisateurs devront remettre le capuchon rouge à l’envers pour montrer qu’ils sont les plus habiles lorsqu’il s’agit de passer à travers les tuyaux et au moment d’écraser les Goomba qui se mettent en travers de leur chemin; mais aussi la célébration d’un autre événement avec lequel pour célébrer que nous savons enfin plus d’informations sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Deux nouveaux événements permettront aux joueurs de Super Mario Bros.35 de sauter d’ici à là

【マ リ オ 35 SP バ ト ル[1/15~1/18]】

次 回 の 「ス ペ シ ャ ル バ ト ル」 は 各 ワ ー ル ド の コ ー ス 3 だ け が 登場 す る 「ア ス レ チ ッ ク コ ー ス バ ト ル」!

コ イ ン 100 枚, 残 り 時間 200 カ ウ ン ト と 余裕 の あ る 状態 で ス タ ー ト す る の で, 落下 な ど の 凡 ミ ス に 十分 注意 オ ー て マ レ ン ジ し て ス タ ー ト す る の で, 落下 な ど の 凡 ミ ス に 十分 注意 オ ー て マ ャ レ ン ジ し て レ ン ジ し て ど し の 落下 落下 な ど の 凡 ミ ス に 十分 注意 オ ー 周年 マ ャ レ ン ジ し て – ス ー パ ー マ リ オ ブ ラ ザ ー ズ 35 周年 (@ supermario35th) 13 janvier 2021

Comme d’habitude en ce qui concerne Nintendo, le compte officiel japonais Big N a été le premier à annoncer un événement qui aura lieu sur l’un des titres Nintendo Switch. De cette façon, à cette occasion, l’élu a été Super Mario 35 et a confirmé la célébration d’un nouvel événement de combat spécial à organiser du 15 au 18 janvier 2021. Ainsi, dans ce cas, les joueurs doivent affronter le reste des utilisateurs et des scénarios de l’ensemble du jeu, en particulier, à 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-3, 7- 3 et 8-3.

Cependant, ce n’est pas le seul événement que le jeu présentera, car un nouveau a également été révélé pour célébrer le fait que nous avons enfin plus d’informations sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. De cette manière, les joueurs du monde entier doivent unir leurs forces pour atteindre les objectifs dans un délai imparti et à trois reprises qui seront fixées entre les mois de janvier et mars. Ainsi, le premier objectif est de vaincre 3,5 millions de Bowsers dde 08h00 le 19 janvier à 07h59 le 26 janvier (heures espagnoles péninsulaires). Bien sûr, pour que ce ne soit pas si compliqué, des niveaux seront inclus dans lesquels Bowser peut être vaincu dans des zones où il n’est pas apparu auparavant, et si nous parvenons à tuer au moins un de ces billanos, nous pouvons choisir de prendre 350 points de platine de My Nintendo.

