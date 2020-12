Les assistants personnels envahissent nos maisons sous différentes marques et formes, et avec des personnalités différentes. Nous avons des appareils avec Siri, avec Alexa ou avec Google Home, mais Vodafone a présenté un pari très intéressant: Atika. Un assistant personnel pour la maison mais qui remplit également une double fonction puisque porte en lui deux voix, un pour parler à votre décodeur de télévision numérique et un à Alexa.

Comme d’habitude avec ce type de nouveaux lancements, nous avons fait tester le Vodafone Átika pendant quelques semaines pour vérifier ses limites, puisque le côté Alexa est déjà bien prouvé mais le côté Átika ne l’est pas. Contrôle vocal pour ne pas avoir à toucher la télécommande du téléviseurVoyons comment cela fonctionnait et quelle qualité sonore il offre.

Commençons par le design et la qualité sonore

Le nouvel Átika de Vodafone est construit par Devialet, un poids lourd en matière d’enceintes haut de gamme. Une entreprise française responsable, entre autres, du réacteur Phamtom. On peut donc se mettre dans le bon contexte car on ne parle pas d’une enceinte low cost, mais d’une enceinte qui coûte 399 euros, qui peut être la nôtre via Vodafone pour 216 euros et que l’on peut régler, si on le souhaite, en 36 versements maximum. .

Nous parlons d’un assistant pesant près de 2,5 kilogrammes, avec 2 subwoofers, trois haut-parleurs et six microphones antibruit

Une fois localisé, l’Átika nous offre un corps de dimensions considérables: 216 millimètres de haut et 124 millimètres de large et de profondeur, puisque nous sommes face à un orthoèdre aux coins arrondis. Et fais attention, de quoi on parle un haut-parleur pesant près de huit livres. La construction est vraiment solide et nous avons quatre pattes dans les coins pour la soulever, car les basses sont émises vers le bas. Le tissu qui tapisse le périmètre de l’enceinte est également de qualité, dans un ton gris métallisé qui s’adapte parfaitement au corps.

En haut de l’Atika, nous trouvons des boutons physiques, comme celui qui permet d’activer ou de désactiver les microphones et que le haut-parleur cesse d’écouter nos commandes. On retrouve également un bouton de pause qui permet à la fois d’arrêter et de reprendre les reproductions, et deux boutons de volume, bien que tout cela puisse être contrôlé par la voix si l’on active les microphones. Au dos, à côté des connexions physiques, on trouve le bouton pour réinitialiser l’Atika et le bouton pour rendre la connexion Bluetooth visible et pouvoir s’y connecter la première fois.

Nous fermons la description de ses caractéristiques sonores en parlant de ce que nous avons deux subwoofers et trois haut-parleurs à l’intérieur de cet Atika de Vodafone pour une émission sonore à 360º, tous dotés de la technologie Devialet SAM, et nous avons également le son Devialet SPACE pour en réguler l’émission. Bien sûr, ici il y a un support pour Dolby Audio 5.1 et nous avons une entrée audio optique (avec un câble spécifique) en plus de Bluetooth. Concernant la réception de notre voix, six microphones avec annulation de bruit pour filtrer notre voix dans l’environnement.

L’alimentation externe qui se connecte à l’Atika avec un câble dédié.

Nous arrivons enfin à la qualité sonore et il faut dire que, bien qu’il ait un grand mais que nous commenterons plus tard, le nouveau Vodafone Átika émet un son de grande qualité et puissance. Dans nos tests nous avons mesuré des pics jusqu’à 115 décibels, ce qui montre que nous sommes face à une enceinte d’une grande puissance malgré son format compact. Il faut dire, en passant, que l’alimentation est située dans un appareil externe, donc à des fins pratiques, nous parlons de deux pièces connectées avec un câble, comme de nombreux systèmes home cinéma pour la maison.

Nous avons enregistré jusqu’à 115 décibels avec l’application Sonomètre

En termes de qualité sonore, l’Atika émet de très bonnes basses et n’est pas loin derrière avec les aigus. Malgré l’augmentation du volume au maximum, l’orateur ne produit pas une seule stridence et si nous le plaçons là où le haut-parleur lui-même nous indique (à un minimum de 20 centimètres des autres objets ou murs), l’expérience est vraiment bonne. Nous avons testé Átika avec différentes sources, à la fois via la connexion par fibre optique et via Bluetooth, et dans tous les cas, il nous a offert un très haut niveau de reproduction. La différence avec les autres produits moins chers situés à la maison (Google Home, par exemple) fait rougir.

Le gros inconvénient est, cependant, que l’application de contrôle est trop verte et nous n’avons pas d’égalisation manuelle. L’étalonnage d’usine est celui qui s’applique à tout moment. Certaines applications comme Spotify nous permettent un certain contrôle, mais la chose logique est que l’application nous permettrait de calibrer le son d’un haut-parleur avec ces caractéristiques, et cela ne peut pas être. Du moins pas au moment de cet examen. Nous ne parlons pas d’un appareil peu coûteux et c’est probablement un problème pour les mélomanes et les audiophiles.

L’expérience avec Átika et Alexa

Bien qu’il ne puisse être utilisé que comme enceinte Bluetooth, pendant le test Atika a vécu connecté au décodeur TV Vodafone via une connexion par fibre optique. Comme nous l’avons dit précédemment, le câble est spécial car il a la connexion fibre classique à la fin que nous devons connecter au décodeur, mais à la fin qui se connecte à l’Atika a une tête en forme de prise casque. Percé, bien sûr, pour passer la connexion fibre, mais cela doit être pris en compte lors de la recherche de remplacements.

Configuration depuis l’application

La configuration Átika depuis l’application Android

La configuration d’Atika est assez rapide. Téléchargez simplement l’application depuis notre boutique d’applications préférée, car elle est présente à la fois dans Google Play pour Android et dans l’App Store si nous avons un iPhone ou un iPad, et lancez le processus de configuration. On allume, on suit les étapes, on se connecte au wiFi et en quelques minutes l’enceinte fonctionne. Comme pour le décodeur Vodafone, il suffit de brancher le câble pour que la connexion fibre prenne le contrôle de la sortie audio.

La vérité est que la qualité de la réception sonore des microphones d’Átika est surprenante (ils sont désactivés, d’ailleurs, et vous devez les allumer avec le bouton supérieur d’Átika pour que le voyant rouge s’éteigne. Lumière rouge = Átika et Alexa ne peuvent pas entends-nous), car il est fait pour coexister avec Vodafone TV allumé et à tout moment il a été capable de reconnaître notre appel, même avec un volume assez élevé. Un ‘Hello, Atika’ suffit pour que le son soit minimisé et que le haut-parleur attend notre prochaine commande. Mais bien que les commandes soient variées, il a parfois eu du mal à comprendre ce que nous voulions. Comme les autres IA portables, vous devez vous y familiariser pour savoir comment demander ce que nous voulons qu’elle fasse.

Que pouvons-nous demander à Átika via des commandes vocales

Átika propose des fonctions vocales que l’on retrouve déjà dans la télécommande, mais elle vient justement la remplacer. Avec Atika on peut lui demander de “passer à la chaîne 35”, ou de “chercher un film de Gal Gadot”, ou simplement “d’ouvrir Netflix” et il nous obéira, non sans un petit délai pendant qu’il traduit notre commande en une commande pour le décodeur . Nous pouvons également demander à Átika d’éteindre le décodeur ou de l’allumer, ou ouvrez le calendrier pour voir ce que nous voulons voir. Ou mettez en pause et lisez le contenu à la demande. Il est important de comprendre qu’Átika est la commande de Vodafone TV par la voix, mais aussi avec des recherches contextuelles.

Probablement, le niveau “ le moins élevé ” d’Átika se produit précisément dans son IA dédiée au contrôle de Vodafone TV

Et justement ces recherches contextuelles sont celles qui nous ont posé le plus de problèmes, même si elles évolueront avec le passage des mises à jour. Nous ne trouvons pas toujours des films ou des séries du genre que nous recherchons car la traduction et l’exécution ne sont pas toujours parfaites bien que, comme nous l’avons déjà dit, il s’agit aussi de nous habituer à demander des choses pour être plus précis. Nous sommes convaincus qu’avec le temps, Átika nous comprendra de mieux en mieux et pourra reconnaître des demandes plus naturelles.

Atika comme haut-parleur Bluetooth

Il faut aussi parler de la connexion Bluetooth, qui est toujours masquée lors de l’appairage des appareils, bien que l’on puisse utiliser l’application pour se connecter ou le bouton retour dédié, qui la rendra visible temporairement. Une fois que nous avons appairé, Átika fonctionnera comme n’importe quelle enceinte Bluetooth de notre maison avec une qualité sonore tout aussi élevée, bien qu’ici cela dépendra beaucoup de la source sonore que nous utilisons. Spotify de haute qualité, pour ne citer que celui que nous avons utilisé le plus fréquemment, offre de très bons résultats.

Átika est, à lui seul, un haut-parleur Alexa avec une excellente qualité sonore

Finalement, avec Átika nous avons aussi Alexa et les deux appels coexistent. Une fois que nous avons connecté l’Atika à Amazon à partir de l’application mobile, nous avons déjà un haut-parleur entièrement fonctionnel avec Alexa, comme n’importe quel Amazon Echo du créateur de l’intelligence artificielle. En ce sens, nous n’avons eu aucun problème depuis qu’Alexa déploie tout son potentiel et c’est à nous de décider de ce que nous voulons faire à tout moment: «Bonjour, Atika» ou «Alexa». Le Vodafone Átika nous obéira à tous les appels.

Vodafone Átika, l’avis de Xataka Móvil

Finalement, Vodafone Átika offre une très bonne expérience à tous points de vue bien que, comme nous l’avons déjà dit, l’IA de reconnaissance de la recherche contextuelle a encore un moyen de s’améliorer et nous devons être autorisés à personnaliser le son à partir de sa configuration. Un bon haut-parleur avec une très bonne qualité sonore et un prix inférieur à ce qu’il mérite probablement. Un achat recommandé si vous êtes utilisateurs de Vodafone TV, car vous gagnez un home cinéma compact avec puissance et qualité, et accessoirement un haut-parleur Alexa pour le salon ou là où vous avez le téléviseur connecté.

Vodafone Átika avec Alexa

Le terminal a été libéré pour analyse par Vodafone. Peut s’informer de notre politique de relations avec les entreprises.