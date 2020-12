Après l’atterrissage de Vivo en Espagne avec un catalogue réduit de mobiles, et après avoir analysé le Vivo X51 5G comme la meilleure proposition de l’entrepriseIl est temps de tester en profondeur l’un des plus basiques après le Vivo Y70: le Vivo Y20S. Nous l’analysons.

Avec une concurrence aussi féroce dans le milieu de gamme le plus accessible des téléphones, y a-t-il de la place pour un mobile de la stature du Vivo Y20S? Matériel contenu sur papier, design élégant et sans fanfare excessive, cela ne semble pas une mauvaise option. Au moins jusqu’à ce que vous vérifiiez le prix: le Vivo Y20S a trop de concurrence pour son coût. Mais ça marche bien? Analysons-le pour le découvrir.

Fiche technique Vivo Y20S

LIVE Y20S

ÉCRAN

6,51 pouces

20: 9

IPS

HD +

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 460

GPU

Adreno 610

MÉMOIRE RAM

4 Go

ESPACE DE RANGEMENT

128 Go

TAMBOURS

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

CAMÉRA FRONTALE

8 mégapixels

CAMÉRA ARRIÈRE

13 mégapixels, f / 2,2

Macro 2 mégapixels, f / 2,4

2 mégapixels de profondeur, f / 2,4

LOGICIEL

Android 10

Funtouch OS 11

CONNECTIVITÉ

Double WiFi

BT 5.0

Micro USB 2.0

OTG

Radio FM

DIMENSIONS ET POIDS

164,41 × 76,32 × 8,41 mm

192,3 g

PRIX

199 euros

Grand, lourd et avec un écran généreux

Le Vivo Y20S conserve un design attrayant qui est renforcé par l’arrière du téléphone: transparent, en plastique, avec une finition miroir et des reflets métalliques. C’est un gros téléphone et il se sent un peu lourd dans la main. En revanche, la prise en main est assez confortable, elle ne glisse pas excessivement de la main et la combinaison des matériaux est considérée comme de qualité malgré l’utilisation massive de polycarbonate.

Les dimensions du téléphone sont généreuses principalement en raison de la diagonale de l’écran: le Vivo Y20S monte un panneau LCD de 6,43 pouces offrant une résolution HD +, est l’une des caractéristiques qui désigne la gamme de base à laquelle il appartient. La dalle ne semble pas être de mauvaise qualité, la netteté est correcte malgré le fait qu’elle devrait offrir un minimum de FHD +, la luminosité est juste en extérieur, Vivo ne manque pas trop la façade (81,6% de rapport entre l’écran et quoi occupe la face avant) et Il n’a pas de lecteur d’empreintes digitales sous le panneau pour le placer sur le côté, au-dessus du bouton d’alimentation. Son fonctionnement est suffisamment fiable et rapide.

En termes de son, le Vivo Y20S reste sur la bonne voie pour offrir des performances sans se montrer tout en conservant des détails de qualité. Prise jack 3,5 mm incluse, radio FM également. Si nous parlons de puissance, le haut-parleur externe déforme en écoute gênante au-dessus de la moitié du volume (ce n’est pas trop fort). Et vous avez besoin d’un volume maximum pour les écouteurs, à la fois Bluetooth et filaires.

Le lecteur d’empreintes digitales capacitif est situé sur le côté droit: il suffit de poser votre doigt pour déverrouiller l’écran

La qualité audio avec un casque est assez bonne, le son a une certaine amplification des basses et un équilibre suffisant entre les graves et les aigus. Il ne propose pas de logiciel d’égalisation, mais un réglage qui adapte le son en fonction de la tranche d’âge. C’est plus de la curiosité que quelque chose d’efficace.

Performance juste et notoirement manquant

Le Vivo Y20S peut gérer des jeux comme Genshin Impact, bien que de faible qualité

Le Vivo Y20S emprunte la voie des mobiles accessibles en fonction de ses avantages, même si sa ligne de prix se situe dans le milieu de gamme. Le processeur est un autre des points qui déterminent la qualité du téléphone: malgré le fait que le Snapdragon 460 inclus a une performance moyenne acceptable, montre immédiatement limité lorsque vous touchez déplacer un jeu ou faire défiler l’écran dans des sites Web ou des applications. Il y a des ralentissements notables dans le saut entre les applications et le système est alourdi lorsqu’il exécute des tâches en arrière-plan.

La quantité de RAM est assez juste (4 Go); le stockage est plus généreux puisqu’il atteint 128 Go. Et sans perdre la carte SD: le Vivo Y20S dispose d’un triple plateau (2 SIM + SD)

Lors de nos tests, nous avons pu déchirer la plupart des titres habituels, bien que de faible qualité. Genshin Impact fonctionne sans trop de complications, ainsi que des titres comme PUBG. Le mobile ne chauffe pas pendant les longues sessions de jeu, même si ce n’est pas très confortable à tenir lorsque les heures s’accumulent.

En ce qui concerne sa puissance brute, voyons comment le Vivo Y20S résiste aux tests de référence habituels. Nous ne nous attendions pas à de grands spectacles, les chiffres sont cohérents.

De gauche à droite, Geekbench 5, 3D Mark et PC Mark Work

Vivo débarqua en Europe, Espagne incluse, adaptant sa cape personnalisée aux goûts occidentaux. Dans ce sens, Fun Touch est très proche du style de stock Android: il n’est pas très lourd, il a Google Discover sur les bureaux, le style des menus et des raccourcis est similaire à celui du Pixel, les icônes choisies sont également presque identiques. Le Vivo Y20S n’offre pratiquement aucun bloatware, il dispose d’un mode jeux, il offre différentes options de personnalisation pour le système et il il est très contenu dans la dépense énergétique. Bien sûr, toujours sur Android 10.

La batterie Vivo Y20S dépasse de loin l’habituel des mobiles de sa catégorie. Le système est restreint lorsqu’il s’agit de dévorer des ressources, oui, mais le reste des composants collaborent également: peut rester “ en vie ” pendant plus de deux jours avec une charge, même avec une utilisation plus que modérée. Les plus de neuf heures d’écran sont courantes: l’autonomie est sans aucun doute l’un de ses atouts.

Parlons cargo. Ici, il faut donner une claque à la marque au poignet: il n’est pas acceptable qu’un mobile de sa catégorie sort en 2020 avec un micro USB. Le chargeur inclus (18 W) offre les temps de charge suivants (de 0 à 100% de batterie):

5 minutes: 5% de batterie.

10 minutes: 10% de batterie.

20 minutes: 20% de batterie.

30 minutes: Batterie à 31%.

50 minutes: 52% de batterie.

Total: 2 heures et 8 minutes.

Trop d’appareils photo pour une photographie aussi juste

Avec l’essor de la multiplicité des caméras, il n’y a pas de mobile habitué à se passer de cette multiplicité. Même la gamme la plus “ accessible ”, comme la Vivo Y20S. Le téléphone parie sur un triple caméra arrière tout en offrant une seule piste; ancré dans une «encoche» en forme de goutte d’eau.

Les traits photographiques sont assez justes sur le papier et aussi dans la pratique. Le mobile dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels qui joue un rôle correct dans un bon éclairage, se défend avec quelques difficultés dans des situations avec un éclairage artificiel uniforme et épaves en photos de nuit. Le bruit, les aquarelles et le fait de ne pas avoir de mode nuit dédié font une brèche notable dans la polyvalence de l’appareil photo. Et sans que les caméras secondaires (macro et profondeur) aident trop.

Interface de l’appareil photo sur le Vivo Y20S

L’application appareil photo n’est pas de mauvaise qualité, elle fournit suffisamment de fonctions, elle dispose d’un mode portrait avec bokeh réglable par logiciel (le flou est assez améliorable), elle comprend le mode Pro et l’habituel reconnaissance de scène par IA (Cela ne fonctionne pas trop bien, il est préférable de le désactiver). L’absence de mode nuit est notoire car les résultats de nuit avec le mode automatique sont un désastre (avec le mode Pro et une bonne impulsion, l’éclairage s’améliore au prix du tremblement). Et les vidéos obtenues sacrifient également la qualité de manière visible, la capture multimédia n’est pas le point fort du Vivo Y20S.

Image à l’extérieur et en plein jour. Le capteur principal atteint une plage dynamique uniforme, mais la perte de détails et de netteté est visible presque à l’œil nu. Un petit zoom révèle les lacunes du capteur.

Bien que les lampadaires éclairent assez bien la rue, le Vivo Y20S souffre lorsqu’il s’agit de prendre la photo. L’image est sombre, il n’y a pas de détail, et même la plaque d’immatriculation de la voiture, située à une dizaine de mètres, est floue.

Mode portrait avec caméra arrière et bokeh ajusté par logiciel à f / 4.0. Le capteur n’a pas fait un mauvais travail avec l’éclairage et les détails. Quant au traitement, l’effet portrait ne définit pas mal les contours, bien qu’il n’applique pas un flou très précis.

La caméra frontale ne se comporte pas mal dans de bonnes situations d’éclairage. Les détails sont acceptables et le recadrage en mode portrait (bokeh à f / 4.0) est assez précis. Bien sûr, l’application active les options beauté par défaut (pour la photo, elles ont été désactivées).

Ci-dessous vous avez une galerie d’images capturées avec le Vivo Y20S.

J’habite Y20S, l’avis de Xataka

Après avoir passé du temps avec lui en tant que mobile personnel, nous ne pouvons pas dire que c’est un mauvais téléphone car son fonctionnement est correct. Il ne se distingue pas par trop d’aspects au-delà de l’autonomie ou de la propreté des logiciels, il offre plus de pénalités que prévu. Surtout pour la gamme de prix où se bat le Vivo Y20S, les 199 euros. À ce prix, il a des poids lourds de Xiaomi ou Realme qui offrent beaucoup plus d’avantages sans gonfler la facture.

On pourrait définir le Vivo Y20S comme un Un smartphone abordable qui aspire à conquérir le marché en s’appuyant sur la marque. Le problème est que Vivo n’est pas encore bien connu en dehors de la Chine, ce qui va à l’encontre de cela. Avoir un Snapdragon 462, micro USB, sans NFC, y compris un écran HD + et un niveau photographique très amélioré n’aide pas.

Le Vivo Y20S aspire à bien plus que ce qu’il propose: bien que le fonctionnement général soit correct, le prix est plus élevé que ce que vous attendez

Le Vivo Y20S est désormais disponible en Espagne via des boutiques en ligne telles que PC Components, Carrefour ou MediaMarkt. La seule version disponible est de 4/128 Go.

7,5

Conception7,75

écran7,5

performance6,75

Caméra6,25

Logiciel8

Autonomie9

Pour

L’autonomie est excellente. Avoir 128 Go en standard est une bonne nouvelle. Cela ne sonne pas mal.

Contre

La performance laisse à désirer, surtout dans la gamme de prix. Sans NFC et avec micro USB. L’aspect photographique est assez faible.

Le terminal a été libéré pour analyse par Vivo. Peut s’informer de notre politique de relations avec les entreprises.