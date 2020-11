Vivo vient de commencer son voyage en Espagne. Il est venu de la main des terminaux de milieu de gamme tels que le Vivo X51, mais son catalogue offre également de l’espace pour des mobiles moins chers et plus accessibles. C’est le cas du Vivo Y70 qui nous concerne aujourd’hui, un milieu de gamme intéressant qui mise sur la technologie AMOLED et un design assez frappant.

Dans la fourchette compétitive de 200 et 300 euros, il faut plus qu’un joli visage pour prendre pied. Cette Vivo Y70 pourra-t-elle le faire? Nous analysons minutieusement ses caractéristiques et détails pour essayer de répondre à cette question.

Fiche technique Vivo Y70

J’habite Y70

PROCESSEUR

Snapdragon 665 à 2,2 GHz

GPU Adreno 610

VERSIONS

8 Go / 128 Go

ÉCRAN

6,44 pouces FHD + AMOLED

LOGICIEL

Android 10

Funtouch OS 11

CAMÉRA ARRIÈRE

48 mégapixels f / 1,8

Macro 2 mégapixels f / 2.4

2 mégapixels bokeh f / 2.4

CAMÉRA FRONTALE

16 mégapixels f / 2.0

BATTERIE

4 100 mAh

Charge rapide de 33 W

CONNECTIVITÉ

4G double

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C

Prise casque

AUTRES

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

DIMENSIONS ET POIDS

161 × 74,08 × 7,83 mm

171 grammes de poids

Prix

À partir de 279 euros

Un design digne d’un mobile plus cher

Le Vivo Y70 est très joli. Plus la lumière lui donne, plus l’effet arc-en-ciel se reflète sur son dos, qui, curieusement, est mat.

Le Vivo Y70 est construit en plastique, mais possède l’une des meilleures finitions du milieu de gamme. Cela est principalement dû à son revêtement mat, ce qui permet de repousser à la fois les empreintes digitales et les mains grasses, ainsi que de lui donner un aspect assez solide. La couleur choisie est également curieuse, changeant légèrement lorsque la lumière la frappe. La prise en main du terminal est très bonne, rien ne glisse et se sent très bien en main.

Il est très confortable en main, bien qu’il s’agisse d’un grand mobile.

Bien qu’il mesure plus de 16 centimètres, ne devient ni trop grand ni trop large dans la main grâce à son format 20: 9. Le clavier est assez solide et la qualité de fabrication, en général, est digne d’un mobile un peu plus cher. Cela ne se sent pas premium (ni ne prétend), mais c’est certainement l’un des gagnants du design dans ce milieu de gamme de 2020. Le module caméra se démarque un peu, mais il est très bien construit, en plus de respecter la symétrie entre le capteur et capteur.

L’écran est un autre des points forts de cette Vivo Y70: un AMOLED bien calibré auquel on ne peut pas demander plus

La luminosité maximale est inférieure à celle attendue, s’il y a de la lumière nous ne verrons pas très bien l’écran.

Au niveau de l’écran, nous trouvons 6,44 pouces avec une résolution Full HD + et la technologie AMOLED. C’est l’un de ces panneaux dont vous tombez amoureux au premier regard: les couleurs sont précises et les angles de vision sont excellents. Si nous sortons dans la rue avec une pleine incidence de la lumière, nous pouvons manquer un peu plus de luminosité, mais en général l’expérience est exceptionnelle, d’autant plus que dans cette gamme de prix, le plus courant est de voir des panneaux IPS. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, bien que pour ce prix (et avec la technologie AMOLED), vous ne pourriez pas demander beaucoup plus.

En haut du panneau, nous trouvons une petite encoche en forme de goutte. Ce n’est pas trop intrusif, et même si nous préférons un petit trou dans l’écran, ce n’est pas une mauvaise alternative. En détail, commentez que le téléphone est livré avec un protecteur d’écran mince, il ne sera donc pas nécessaire d’acheter des accessoires tiers pour le protéger. Le toucher dudit protecteur est bon, et quand l’écran est allumé on oublie qu’il est là.

Si on parle de son, l’expérience est juste, mais suffisante. Le Vivo Y70 dispose d’un seul haut-parleur situé au bas de l’appareil. Il manque de sérieux et de force, mais cela ne devient pas mauvais. Pour compléter cette section, on retrouve une prise casque en bas du terminal. Le son avec un casque est bon, nous ne pouvons donc pas vous demander beaucoup plus.

Batterie brillante et performances équitables

Vivo a voulu être conservateur avec le processeur de son Y70, l’équipant d’un Snapdragon 665. C’est une plateforme moderne, mais au niveau de la puissance elle est bien en deçà des alternatives telles que le Snapdragon 765G ou le 750G. La capacité de la RAM est excellente à 8 Go auquel s’ajoutent les 128 Go de mémoire interne.

Au minimum que nous demandons au terminal, un décalage apparaît. Ce n’est pas une exagération, mais on aurait aimé sentir cette Vivo un peu plus légère, car il lui est difficile de se déplacer de manière agile

En utilisation de base, nous remarquons un certain décalage et des temps élevés lors de l’ouverture des applications. Ce n’est pas quelque chose de excessivement ennuyeux, mais dans un terminal de près de 300 euros, une meilleure performance aurait été idéale. En retour, le multitâche est particulièrement bon sur cette Vivo, principalement grâce à la grande quantité de RAM.

J’habite V70

Realme X2

Xiaomi Mi 9T

Samsung Galaxy A71

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

OPPO A5 2020

Processeur

Snapdragon 665

Snapdragon 730G

Snapdragon 730

Snapdragon 730

Snapdragon 720G

Snapdragon 665

RAM

8 Go

8 Go

6 Go

6 Go

6 Go

3 Go

Geekbench (simple / multiple)

314 / 1,402 (5,0)

545/1 728 (5,0)

2 545/6 900

544/1 683 (5,0)

568/1 771 (5,0)

312/1 306 (5,0)

3DMark (SlingShot)

4 076

3 494

3 196

3 532

3 499

1 376

Travail PCMark

6 341

7 613

9 095

7 795

7 553

5 872

Si nous parlons du logiciel, nous trouvons FuntouchOS. En dépit d’être une couche mobile asiatique, est assez similaire à Android Stock, puisque Vivo l’a adapté au marché européen. La seule application tierce incluse est Facebook (qui peut être désinstallée), nous ne trouverons donc pas de bloatware sur cet appareil.

Vivo a adapté sa ROM globale au marché européen. C’est pratiquement Android Stock avec quelques paramètres vitaminés, sans trop de bloatware ni d’ajouts ennuyeux

Au niveau des paramètres, la ROM est plus complète, ajoutant des options que l’on ne trouve pas dans la base Android. On peut se démarquer L’accent mis par Vivo sur les animations système, et c’est que nous pouvons configurer pratiquement chacune des animations des différentes sections de la ROM. Le mode sombre ne pouvait pas manquer, ainsi qu’un “ mode Ultra Game ” pour maximiser l’expérience de jeu. Finalement, une sorte de stock Android vitaminé, basé sur Android 10.

En ce qui concerne la biométrie, le Vivo V70 est conforme à une note. Nous avons un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran qui fonctionne remarquablement, assez fiable et rapide. En complément, nous avons un système de reconnaissance faciale basé sur la caméra frontale. Ce n’est pas le plus sûr, mais cela fonctionne assez rapidement.

La batterie est l’un des points forts de cette Vivo Y70. En dépit d’avoir “seulement” 4 000 mAh, nous avons pu dépasser 8 heures d’écran. Nous avons été surpris par les temps morts, ce que nous devons remercier d’une part la ROM et d’autre part l’efficacité énergétique du Snapdragon 665. Peu importe à quel point nous abusons du terminal, la batterie ne se décharge pas, ce qui est une excellente nouvelle. La charge est assez rapide, 33 W, et prend un peu plus d’une heure.

Une section photographique qui méritait plus

Le Vivo V70 est livré avec un Appareil photo principal de 48 mégapixels accompagné de deux caméras secondaires: une macro et un capteur de profondeur. Les résultats sont en deçà des attentes dans cette gamme de prix, bien qu’avant de détailler le comportement de l’appareil photo, nous allons examiner l’application Vivo.

L’application vivo n’est pas la plus jolie au niveau de l’interface, mais elle est certainement fonctionnelle. Nous avons des raccourcis vers le mode portrait, la vidéo, le mode nuit et même nous avons un mode Pro pour pouvoir contrôler les paramètres de la photographie. Bien que nous n’ayons pas de téléobjectif, nous avons également un accès direct au zoom numérique double. L’application est également intégrée à Google Lens, donc il ne manque pratiquement de rien.

Photographie de jour

Peu de détails, peu d’informations dans les ombres et une certaine surexposition.

Le principal problème avec la caméra du Vivo est que les résultats sont artificiels et la plage dynamique est médiocre. Bien que le HDR fonctionne assez bien pour corriger les reflets, il en coûte cher de récupérer des informations dans les ombres, il est donc courant que nous ayons des photos assez sombres. L’interprétation de la couleur n’est pas bonne non plus, avec des tons assez éloignés de ce que l’on voit vraiment.

Le détail est médiocre, même si certains bruits sont conservés pour ne pas mettre fin à la netteté. Pour un utilisateur peu exigeant, la caméra est plus que solvant, car ce sont des photos décentes pour un milieu de gamme. Cependant, dans cette gamme de prix, nous demandons des résultats légèrement meilleurs.

HDR actif à droite.

C’est assez perceptible lorsque nous activons le HDR et quand ce n’est pas le cas, nous recommandons de toujours le porter actif. Le détail n’est pas affecté lorsqu’il est activé, même si nous manquons toujours de luminosité même lorsque cette option est active. Dans cette scène, il y avait beaucoup plus de lumière qu’il n’y paraît, car il était encore vers 17h00.

Le mode portrait n’a pas l’air mal, bien que dans le cas d’objets créer des halos autour, montrant la partie que la carte de profondeur a découpée. Le bokeh est assez joli et pas trop artificiel compte tenu de la gamme de prix de cet appareil.

Le mode macro est témoignage, avec un capteur de deux mégapixels qui offre peu de détails. La polyvalence de l’appareil photo est appréciée, mais il nous manque un ultra grand angle au lieu de ce capteur, que nous finirons par utiliser très peu.

Ça ne doit pas être la nuit. Si le soleil se couche et qu’il ne reste que de la lumière résiduelle, le Vivo V70 passe un très mauvais moment.

Lorsque la lumière s’éteint, les résultats empirent, comme prévu. On remarque un manque de détails notable même lorsqu’il ne fait pas complètement noir. Il suffit qu’il n’y ait pas assez de lumière naturelle dans la scène pour que la caméra s’agenouille. Si les choses vont assez mal, nous pouvons toujours passer en mode nuit.

Le selfie est correct, même si les couleurs sont assez artificielles. Le visage est légèrement lavé bien que nous désactivions le mode beauté, bien que l’effet ne soit pas excessif non plus. Nous aurons besoin, oui, de suffisamment de lumière pour que les photographies puissent avoir des détails.

Je vis Y70, l’avis de Xataka Android

Le Vivo Y70 est une proposition qui conquiert par son design, mais jette un doute sur ses performances et sa caméra. La construction est exquise, la batterie fonctionne de manière spectaculaire et la capacité de mémoire est excellente, mais les performances dans ces deux points sont inférieures à ce qui est attendu dans un terminal de cette gamme de prix.

Les principaux points d’achat de cette Vivo sont le design et la propreté de la ROM, les doutes sont l’appareil photo et les performances

Si nous cherchons avant tout design et une ROM proprePour une utilisation basique, nous en aurons plus qu’assez, mais si nous voulons presser le terminal à la fois au niveau photographique et au niveau des performances, nous devrons peut-être attendre que Vivo finisse de peaufiner sa proposition de milieu de gamme pour l’Espagne.

8.1

Conception8,5

écran8

performance7,75

Camérasept

Logiciel8,5

Autonomie9

Pour

Le design est plutôt bon, malgré l’utilisation de plastique La batterie dure très longtemps L’écran est bien meilleur que prévu dans cette gamme de prix

Contre

Les performances ne sont pas tout à fait bonnes, le décalage est facile à apparaître La caméra est en dessous de ses rivaux directs Le rapport qualité-prix est quelque peu déséquilibré

Le terminal a été libéré pour analyse par Vivo. Peut s’informer de notre politique de relations avec les entreprises.