Le Realme 7i est le dernier mobile à débarquer dans le grand catalogue du constructeur chinois, c’est aussi l’un des moins chers. Avec un œil sur le rapport qualité / prix, Realme réalise un téléphone qui excelle à bien des égards. Et pas seulement métaphoriquement, que le Realme 7i est génial car lui seul.

La famille Realme 7 est complétée par le modèle le plus accessible de tous, le Realme 7i. Compte tenu de ses caractéristiques, le protagoniste de notre analyse promet d’offrir une expérience smartphone agréable pour très peu d’argent. Cela réussira-t-il? Touchez l’analyser pour savoir: le Realme 7i donne beaucoup de lui-même pour ce qu’il en coûte.

Fiche technique Realme 7i

Realme 7i

écran

LCD 6,5 pouces

HD + à 720 x 1600

Processeur

MediaTek Helio G85

Versions

4/64 Go

Expansion par SD

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.0

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,8

Grand angle de 8 mégapixels f / 2,3

Macro 2 mégapixels f / 2.4

Vidéo 1080p @ 60fps

Vidéo HD à 120 ips

Tambours

6 000 mAh

Charge rapide Dart à 18 W

Système opératif

Android 10

Vraiment UI

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

164,5 x 75,9 x 9,8 mm

208 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

159 euros

Lourd, épais et généreusement dimensionné

Le plastique à l’arrière a une légère gravure linéaire qui facilite la prise en main

Nous ne surprendrons personne si nous disons que le Realme 7i est gros et lourd, les deux caractéristiques sont presque une constante dans les smartphones. Même ainsi, notre protagoniste accuse ses dimensions générales: quelque chose d’inconfortable peut être fait à la main s’il est utilisé pendant de longues sessions de jeu, par exemple. Il est construit en plastique à l’exception de l’écran, dit plastique n’est pas vu de mauvaise qualité (le dos dégage une certaine sensation “ pas cher ”), il ne glisse pas du tout et propose les boutons à la bonne hauteur des doigts.

Realme garde l’USB C et la prise casque dans la partie basse, déplacez le lecteur d’empreintes digitales vers la face arrière (capacitif et réactif), comprend un triple plateau pour utiliser deux SIM et SD en même temps et maintient une bonne utilisation de la face avant grâce à la découpe en forme de goutte d’eau pour la caméra avant. La marque assure que le taux d’utilisation est de 88,7%.

L’écran est conforme au prix: dimensions généreuses, dalle IPS LCD avec des angles de vision corrects, Realme maintient l’équilibre de la couleur et de la température (Les réglages offrent un certain niveau de personnalisation), la réponse tactile est à la hauteur et, par défaut, il est nécessaire de mettre en évidence la résolution HD +. C’est le prix à payer pour la catégorie accessible du Realme 7i; sans apprécier une perte excessive de netteté: au quotidien, nous n’avons trouvé aucun inconvénient majeur. Si nous rencontrons un manque de luminosité maximale: très juste à l’extérieur.

Il est révolu le temps où les mobiles bon marché sonnaient mal: le Realme 7i offre une excellente qualité audio pour la gamme à laquelle il appartient. Avec un casque, il est le plus apprécié, en particulier avec le câble: en plus d’avoir la prise jack 3,5 mm toujours bienvenue, le téléphone offre des améliorations audio (vrai son HD) qui améliorent l’écoute en améliorant les nuances. Le son est équilibré, a juste la bonne amplification des basses et beaucoup de volume. Aussi le haut-parleur externe a un volume élevéBien que la qualité laisse plus à désirer: la distorsion à des niveaux élevés est gênante.

Bonnes performances, même dans les jeux avec une charge graphique élevée

Genshin Impact fonctionne très bien sur le Realme 7i

Être un mobile plus ou moins bon marché n’est pas synonyme de faible puissance: le Realme 7i peut gérer tous les jeux actuels. Même à qualité moyenne dans des titres comme Genshin Impact ou PUBG: la réponse est immédiate, on n’a pas vu de retard excessif dans le saut entre les applications (oui, vous pouvez voir un “ décalage ” lorsque le mobile est très occupé) et ne chauffe pas et ne joue pas de manière intensive. Il n’offre pas de performances haut de gamme, mais c’est largement suffisant pour le coût du téléphone.

Comme d’habitude, nous avons réalisé des tests de performance ou de benchmark. Voici les résultats:

De gauche à droite: Geekbench 5, 3D Mark et PCMark Work

Il n’y a pas de grandes surprises en matière de logiciel: Realme UI en tant que couche personnalisée (1.0), Android 10 en tant que version du système d’exploitation, correctif de sécurité d’octobre 2020 (un peu obsolète) et un légère quantité de bloatware qui peut être désinstallée pour la plupart (Facebook, WPS Office …). L’apparence de la couche a une certaine ressemblance avec le «stock» d’Android malgré le fait que Realme recharge les fonctions: la quantité d’options ajoutées est énorme et il n’est pas nécessaire d’installer des applications pour les fonctions les plus basiques. Le Realme 7i possède sa propre galerie, un lecteur vidéo, un lecteur de musique, une zone de jeux et même un gestionnaire de fichiers. Il vient complet, pour le bien et pour le moins bon.

Bien que l’expérience générale soit positive, toujours dans une «portée accessible», il y a un élément où le Realme 7i exerce un pouvoir hors de tout doute: l’autonomie. Le matériel ne consomme pas excessivement, la dépense avec l’écran éteint est minime et l’autonomie est gigantesque: sa batterie de 6000 mAh dure plus de trois jours d’utilisation modérée sans la moindre crainte de devoir passer par la prise.

Les graphiques ci-dessus correspondent à une charge à usage intensif, le Realme 7i est inépuisable même en serrant sa puissance. Bien sûr, la charge souffre vis-à-vis de ses frères supérieurs: notre protagoniste est limité à une charge rapide de 18 W. Avec les horaires suivants:

Charge de 5 minutes: 5% de batterie.

10 minutes de charge: 9% de batterie.

20 minutes de charge: 18% de batterie.

30 minutes de charge: 27% de batterie.

Charge de 50 minutes: 42% de batterie.

Total: 2 heures et 33 minutes.

Photographie sans fanfare, dans la lignée de la catégorie mobile

L’un des moments les plus délicats arrive: la capture multimédia. A priori on ne pouvait pas s’attendre à des résultats splendides puisque le coût du téléphone est ce qu’il est. Même comme ça, le Realme 7i ne prend pas de mauvaises photos en termes généraux, même lorsque vous devez affronter la pénombre. Les performances nocturnes chutent, bien sûr, mais le mode nuit peut enregistrer plus d’un tir. Au prix de la perte drastique de détails et d’une certaine saturation.

L’appareil photo principal de 48 mégapixels offre des prises de vue suffisamment détaillées dans des conditions de luminosité abondantes. Le HDR automatique n’a pas de mauvaise plage dynamique et les couleurs sont naturelles. En revanche, le grand angle inclus (8 mégapixels) n’offre pas d’aussi bons résultats: pendant la journée, il a du mal à obtenir des clichés suffisamment détaillés; la nuit, il vaut mieux ne pas l’utiliser. Et en ce qui concerne la caméra macro … eh bien, c’est plus une charge qu’autre chose.

L’application caméra du Realme 7i reste à un bon niveau. Offre des prises de vue rapides avec un traitement suffisamment rapide, comprend le mode portrait et le mode nuit, AI est capable de reconnaître les scènes, les paramètres photographiques courants peuvent être ajustés et un grand nombre de filtres de beauté sont également inclus. L’enregistrement vidéo n’est pas difficile: les plans sont de qualité suffisante sans être pénalisés excessivement si l’environnement lumineux est abondant. Le Realme 7i enregistre à un maximum de 1080p et 60fps.

De jour, et avec le capteur principal, le Realme 7i obtient un niveau de détail plus que décent. La plage dynamique est bonne, les couleurs restent naturelles et le zoom ne souffre pas excessivement, en tenant toujours compte de la catégorie du matériel.

La photo a été prise dans des conditions de très faible luminosité et en mode automatique. Malgré les difficultés, le Realme 7i a obtenu une photo de qualité décente avec des couleurs précises. Avec un peu de zoom, vous pouvez voir les aquarelles logiques et le bruit, résultat d’avoir élevé l’ISO à 6400.

Mode portrait avec la caméra arrière du Realme 7i. Le traitement détecte bien les contours même s’il n’applique pas le flou uniformément. Assez de détails même malgré un rétroéclairage difficile.

La caméra frontale a généralement certaines difficultés d’éclairage. Le détail n’est pas trop élevé, il coupe assez bien les bords lors de l’application du bokeh.

Ci-dessous vous avez la galerie de photos prises avec le Realme 7i.

Realme 7i, l’avis de Xataka

Prix ​​de gamme abordable, équilibre de milieu de gamme et l’autonomie que nous souhaitons tous dans plus de mobiles “ premium ”: le Realme 7i a tout pour convaincre ceux qui ont besoin d’un bon téléphone sur la ligne à 150 euros. C’est gros et lourd, c’est l’inconvénient d’avoir une batterie de 6000 mAh, mais cela n’a pas l’air bon marché, même pas lors de la lecture de contenu multimédia; que ce soit des jeux comme des films ou de la musique. Ce n’est pas un mobile qui vole, comme c’est logique. Oui est plus que capable à tout moment (avec ses ralentissements spécifiques).

C’est un mobile très équilibré qui pénalise légèrement sur l’écran (la résolution FHD + devrait être standard dans cette gamme), ce qui manque de NFCIl est étonnant qu’il n’inclut pas la radio FM et n’offre pas une expérience photographique pleinement satisfaisante. Des inconvénients que l’on pourrait considérer comme logiques dans la gamme à laquelle appartient le Realme 7i sans pour autant cesser d’être pénalisés. De plus, notre protagoniste pénalise légèrement pas trop évoluer avec le modèle précédent, le Realme 6i.

Le Realme 7i est un téléphone qui offre ce dont tout le monde a besoin pour 149 euros. Plus encore: malgré les lacunes, l’équilibre reste à un niveau élevé

Le Realme 7i est un bon mobile à recommander pour les 159 euros qui valent officiellement (ou 149 euros réduits). Le problème est que la gamme de prix a trop de concurrence avec les mobiles à prix réduit: compte tenu des révisions constantes du catalogue, il est plus avantageux d’acheter un mobile milieu de gamme de la génération précédente (et avec de meilleures fonctionnalités) que de parier sur un mobile bon marché comme le Realme 7i. Pourtant, c’est un bon achat.

7,8

Conception7,75

écran7,5

performance7,75

Camérasept

Logiciel7,5

Autonomie9,25

Pour

Que dire de l’autonomie: le Realme 7i est «nucléaire». Excellent son pour le prix. Les performances du jeu sont à un très bon niveau.

Contre

C’est assez lourd. Sans NFC. Amélioration des performances photographiques.

Le terminal a été libéré pour analyse par Realme. Peut s’informer de notre politique de relations avec les entreprises.