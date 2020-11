Examen des observateurs: System Redux

Aujourd’hui, nous vous apportons l’analyse de Observateur: System Redux, une critique du titre que les gars de Bloober Team SAOui Studios Anshar avec ce que l’on pourrait dire que c’est son meilleur travail en termes d’esthétique et de tradition du jeu en l’absence de l’arrivée de The Medium au début de 2021 sur Xbox Game Pass directement pour cette première.

Je veux insister sur le fait que Observer: System Redux Ce n’est pas un remake ou une remasterisation du titre original. Tellement de Bloober Team en tant que Anshar Studios Ils ont déjà précisé qu’il s’agissait d’une révision avec des améliorations visuelles grâce à l’arrivée de la nouvelle génération, pouvant atteindre Résolution 4K avec Ray Tracing mais aussi avec des améliorations dans les aspects jouables comme l’arrivée de nouvelles missions.

Histoire

Je ne veux pas le gâcher au cas où vous ne l’auriez pas joué à l’époque et cette fois-ci, vous souhaitez jouer à cette nouvelle version qui non seulement s’améliore esthétiquement, mais apporte également du nouveau contenu.

Nous sommes situés en 2084, un futur cyberpunk où l’humanité lutte pour survivre à cause de la nanophagie, cette pandémie a infecté et tué de nombreuses personnes ayant subi des greffes ou des améliorations cybernétiques.

Toute cette histoire se déroule dans le roman par George Orwell appelé 1984. Où la société est entièrement contrôlée. Ici entre en action Daniel Lazarski et notre mission ne sera autre que de résoudre les cas qui se passent dans la ville, nous sommes un observateur!

Si nous voulons être un observateur, cela signifie en bref que nous aurons la capacité de nous connecter à l’esprit des gens grâce à leur implant neuronal.

Cela nous rappelle sûrement plusieurs films de science-fiction où en accédant à l’esprit de l’individu nous obtiendrons les informations nécessaires pour l’arrêter, mais cette action peut aussi nous affecter si nous allons trop loin.

Gameplay

Nous commencerons dans notre vieille voiture pour laisser place à un bloc de bâtiments où nous enquêterons sur le premier cas, pour cela nous aurons une sorte de vision numérique avec lequel nous pouvons mettre en évidence tous les composants électroniques et d’autre part nous aurons une autre vue qui analyse le sang et d’autres éléments organiques.

Observer: System Redux un jeu avec un mystère très spécial

La mécanique sera celle, analyser le lieu en touchant tous les objets que l’on a autour de nous, analyser et interroger les voisins et elle sera aussi entrelacée avec des moments de furtivité où il est vrai qu’on peut se faire un petit ballon pour être un peu lent mais que le résultat final est assez gratifiant.

Difficulté et durée

C’est un jeu avec un très bon récit et une histoire Bien qu’il soit vrai qu’à certaines occasions nous nous retrouverons un peu perdus sans savoir quoi faire ou où aller, en règle générale nous n’aurons pas plus de difficulté à terminer le jeu si vous allez au point dans quelques-uns 5 ou 6 heures avec les trois nouvelles missions incluses, pouvoir partir jusqu’à 8 ou 9 si on veut le terminer à 100%.

Choisissez bien votre fin

Nous devons souligner que nous aurons deux fins totalement différentes cela vous laissera assez choqué, ce n’est pas la prise de décision classique qui change légèrement le cours de notre histoire, non, cette fois les fins nous laisseront bouche bée.

Section technique

C’est sans aucun doute la section qui ressemble le plus à Observer: System Redux. Le travail d’amélioration que les gars de Équipe Bloober c’est sans aucun doute hallucinant. Cela ne ressemble pas au même jeu!

Dès le début du jeu, nous voyons ces améliorations non seulement en raison de ses 4k et 6Ofps dans la Xbox Series X, où nous faisons cette analyse, mais parce qu’il a une variété de scénarios auxquels plus incroyablement bien conçu.

L’aspect cyberpunk avec un certain nombre de néons et de gadgets que nous retrouverons dans chaque couloir de chaque site que nous enquêtons prend soin de détailler cela Grâce à Ray Tracing, il en fait ce que le jeu original était censé faire à son époque.

Comme je le dis, la mise en scène de ce titre de science-fiction est très soignée et c’est que sans avoir de grandes frayeurs malgré avoir de nombreuses touches de terreur, grâce aux voix de gens dans les couloirs qui ne sont pas à votre portée ou du simple Des pas ou des bosses nous font passer un bon plongeon.

Le fardeau est un autre des points qu’ils obtiennent car malgré une parfaite maîtrise du personnage, on constate qu’à de nombreuses reprises, l’obscurité est telle que l’on ne heurtera pas un objet spécifique ou ne franchira pas simplement une porte.

En marge de cette obscurité nous aurons un ajout de particules, de nouvelles textures dans chaque coin et des personnages beaucoup plus en phase avec cette esthétique cela vous fera oublier le reste.

Quant à sa bande-son, elle se conforme parfaitement à une ambiance qui nous fournira la tension qui ne pourrait nous manquer qu’avec la partie graphique. Ceci couplé à quelques voix en anglais avec l’acteur Rutger Hauer en tête décédés avant cette sortie, ils sont excellents et les sous-titres espagnols bien traduits font le tour du résultat.

Conclusion finale

Observateur: System Redux a été une bouffée d’air frais dans ce début controversé au niveau du lancement de cette nouvelle génération. Ce ne sera pas le prochain jeu de l’année, mais bien sûr la critique que ses développeurs ont faite contre le titre original montre à un très bon niveau le premier pas de la puissance que cette génération apportera aux joueurs.

Je ne veux pas terminer sans faire une mention spéciale de son histoire, que je la laisse sans éviscérer pour que vous l’appréciiez autant que nous, car elle contient vraiment tellement de problèmes sociaux que nous pourrions parler pendant des heures et des heures de cette section.

Sans aucun doute, un titre hautement recommandé pour commencer à voir la puissance de la Xbox Series X ou de la PS5 ou même si vous avez joué à son original de 2017 et que vous voulez voir le pas de géant qu’il a connu.

Pour

Histoire super travaillée Fin alternatives L’amélioration graphique est incroyable

Contre

Parfois ça fait quelque chose de lent Quelques points difficiles à résoudre et on se perd