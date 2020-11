L’entreprise PDP Il a un long voyage à développer des commandes pour diverses consoles et avec Nintendo Switch, ils n’ont pas échoué. Nous avons déjà réalisé plusieurs analyses de pratiquement toute sa gamme de manettes pour la console hybride Nintendo et le moment est venu de mettre à jour et adopter la technologie sans fil. Si vous voulez savoir ce que nous pensons de ces commandes sans fil PDP, vous ne pouvez pas manquer cette analyse, mais comme nous savons aussi que les choses se passent mieux par les yeux, nous vous laissons notre déballage et les premières impressions de ces commandes dans la vidéo que vous pouvez trouver sous ces lignes. Spécifique nous avons analysé Little Wireless et Faceoff Wireless Deluxe. La version Afterglow est très similaire à la Faceoff, nous en reparlerons plus tard dans cette revue.

Adieu les câbles

L’un des plus gros inconvénients que nous avons mis aux commandes PDP malgré leur bonne apparence et leurs excellentes performances, était qu’il semblait quelque peu inconfortable de jouer avec le câble et que cela rendait impossible l’utilisation de ces commandes en mode Portable sans adaptateur (bien que le câble mesure 3 mètres et ne dérange pas trop, il faut reconnaître). Cependant, on voit enfin les commandes sans fil de cette grande marque pour Nintendo Switch et nous voulons nous concentrer sur les différences entre les deux modèles que nous analysons le Little Wireless et le Faceoff Wireless Deluxe. Pour commencer, Petit sans fil C’est une commande qui, comme son nom l’indique, Il est très petit et a une forme très similaire à celle du contrôleur SNES. Quant aux boutons, aucun ne manque et on peut trouver la même chose que dans la télécommande Pro. Quant à Faceoff Wireless Deluxe, il faut mentionner que les boîtiers sont compatibles avec tous les modèles Faceoff et que comprend une paire de boutons arrière programmables. En outre, cette commande est compatible avec un kit de personnalisation cela nous permet de changer le joystick du contrôleur et d’utiliser, par exemple, un joystick de précision, ce qui augmente son parcours par rapport à la normale et nous aide à marquer plus facilement à des points spécifiques de nos ennemis. Ce contrôleur comprend un joystick de précision et les deux modèles, le Little Wireless et ce Faceoff Wireless Deluxe, sont compatibles avec le gyroscope, contrairement aux modèles filaires.

Quant aux sensations des deux commandes, d’une part le Little Wireless se sent comme un contrôleur de qualité inférieure, mais toujours très compétent. Les boutons sont très réactifs, nous n’avons pas trouvé de latence notable Et bien que cela puisse sembler maladroit ou trop petit à première vue, cela ne nous a pas dérangés dans aucune de nos sessions de jeu. D’un autre côté, la télécommande Faceoff Wireless Deluxe ne perd absolument rien par rapport au premier modèle Faceoff Deluxe que nous avons analysés et l’être sans fil et le gyroscope gagne. Cependant, manque de port de prise casque, contrairement au modèle Faceoff Deluxe + Audio Et la vérité est que cela montre beaucoup, puisque nous nous y sommes habitués. Bien entendu, il convient de noter que ces commandes sans fil offrent une autonomie de plus de 40 heures Et même si nous ne pouvons pas être sûrs s’ils les rencontrent ou pas encore, nous pouvons vous dire que plusieurs jours se sont écoulés et que nous n’avons toujours pas eu à les recharger (et nous ne savons pas combien de batterie ils sont livrés au début), nous pensons donc qu’ils durent tellement de. Surtout parce que pas de vibration et pas de capteur NFC. Et en parlant de batterie, contrairement au Joy-con ou à la manette Nintendo Switch Pro, ces contrôleurs n’indiquent pas leur niveau de batterie sur l’écran de contrôle de la console, nous devons donc attendre d’être informés qu’ils sont à court de batterie pour réaliser à quel point nous les avons utilisés. De toute évidence, comme vous pouvez l’imaginer, Dans le modèle Afterglow, en raison des lumières, la batterie est consommée plus tôt et ce modèle manque également de port de prise casque.

Contrôleurs sans fil PDP – En passe de devenir le contrôleur ultime

Au fil du temps, nous avons de moins en moins de problèmes à mettre aux commandes de PDP. Ses performances sont assez bonnes et sa qualité plus qu’acceptable. Ils offrent différents modèles et options de personnalisation au-delà de l’esthétique, comme l’inclusion de joysticks de précision et, enfin, ils sont sans fil. Bien sûr, vous pouvez faire la différence lorsque vous avez la manette Nintendo Switch Pro quand on compare, mais il faut dire que la différence est de moins en moins. L’inclusion du gyroscope est appréciée, bien qu’il ait besoin d’être un peu plus poli, et Fonction de vibration et port casque toujours manquants, mais nous devons reconnaître que PDP fait un excellent travail avec ses contrôleurs et nous sommes plus que certains qu’ils continueront à examiner et à affiner leurs modèles de contrôleurs pour Nintendo Switch. Au fait, si vous vous demandez, oui, les boutons Accueil et +, ainsi que les boutons de capture et – restent inversés. Nous supposons que c’est déjà quelque chose de caractéristique de ces contrôles.

Nous pensons que ces contrôles sont devenus une option à prendre en compte, puisqu’ils sont assez bon marché (surtout la version câble), même s’il est vrai que Cette version sans fil commence à approcher le prix d’une manette officielle Nintendo Pro, il devient donc essentiel de connaître leurs différences avant d’effectuer le décaissement. Si vous recherchez une option sans fil et que vous ne manquez pas la vibration, ces commandes ne doivent pas sortir de votre radar et quant au Little Wireless, il a le facteur nostalgique de se souvenir dans son esthétique et ses sensations entre les mains aux commandes de notre bien-aimé SNES. En général, ce sont des contrôles qui répondent très bien et nous sommes heureux de voir qu’il y a tant de diversité sur le marché, nous attendons donc toujours d’en savoir plus sur PDP et ses contrôles, car ils sont très proches d’être l’un des plus complets du marché.

Ensuite, nous vous laissons une petite galerie d’images des contrôles.

Analyse réalisée grâce aux produits fournis par PDP

Analyse de la télécommande PDP Little Wireless et Faceoff Wireless Deluxe. Les nouvelles options à considérer

Commandes sans fil pour beaucoup de jeu

PDP est enfin encouragé à lancer des contrôleurs sans fil pour Nintendo Switch et le fait avec Little Wireless et Faceoff Wireless Deluxe, ainsi que Afterglow Wireless Deluxe, qui est très similaire à Faceoff mais avec des lumières au lieu de boîtiers. Little Wireless est une télécommande qui nous rappelle la SNES et qui a une sensation plus jouet, tandis que Faceoff semble être une télécommande très complète et compétente. On perd le câble et le port jack des dernières versions, mais on gagne en gyroscope et environ 40 heures d’autonomie. Bien qu’il faille reconnaître que le prix de ces commandes commence à être assez similaire à celui de la manette Nintendo Pro et évidemment, il est encore plus élevé. Nous verrons peut-être des modèles avec vibration et port casque à l’avenir.

AVANTAGES

On dit enfin adieu aux câbles et la batterie dure longtemps

Fonction gyroscope incluse

Les cas de mise au jeu sont toujours pris en charge

LES INCONVÉNIENTS

Nous manquons la prise casque

Nous continuons sans vibration

Le prix commence à monter beaucoup

