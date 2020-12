Le développeur Sera Tonin Brocious a atteint jouer à des jeux Nintendo Switch sur un Mac avec Apple M1 SoC, une puce basée sur l’architecture ARM, la même que celle utilisée par le SoC Tegra X1 utilisé par la console portable de Nintendo, bien que les deux aient une couche de personnalisation différente.

En général, la puce Apple est beaucoup plus puissante, car elle dispose d’un processeur à huit cœurs basé sur une architecture plus actuelle, et est livré avec un GPU qui offre plus de deux fois la puissance que la solution qui intègre l’ordinateur portable Nintendo. Cependant, il a été nécessaire de recourir à l’émulation pour pouvoir déplacer les jeux Nintendo Switch sur la plate-forme Apple, et cela a une pénalité de performance importante, comme beaucoup de nos lecteurs le savent déjà.

L’émulation vous permet d’exécuter des jeux et des programmes développés pour des plates-formes spécifiques dans d’autres qui ne pouvaient en aucun cas les déplacer nativement, mais à un coût important en termes de performances. On l’a déjà vu à plusieurs reprises, et en fait, ce n’est pas un problème limité aux petits développeurs, des géants du calibre de Microsoft ont également dû faire face à ce problème (applications Windows 10 ARM et Win32), et même les propres Apple dans sa transition d’Intel vers ARM.

Jeu Nintendo Switch sur un SoC Apple M1: non officiel, mais intéressant

Nous sommes déjà clairs sur le coût de l’émulation lors de l’exécution d’applications et de jeux de manière non native, bien que dans ce cas, le problème principal qu’elle pose ne se situe pas au niveau matériel, mais au niveau logiciel. C’est parfaitement compréhensible puisque, comme nous l’avons dit, le SoC Apple M1 est Plus puissant que le SoC Tegra X1 qui intègre Nintendo Switch, et est également livré avec une plus grande quantité de mémoire (8 Go dans sa configuration de base contre 4 Go pour l’ordinateur portable Nintendo.

L’exécution de jeux Nintendo Switch a eu recours, comme nous l’avons dit, à l’émulation, et malheureusement il y a des limitations techniques dans la bibliothèque d’exécution MoltenVK utilisée par ce développeur, ce qui signifie que même si les jeux commencent et commencent à se charger, cela ne prend que quelques secondes pour arrêter de fonctionner correctement, comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-jointe.

Il ne fait aucun doute qu’avec du temps et des ressources, ce projet pourrait être mené à bien sans problème, et qu’il finirait par fonctionner de manière optimale, mais Nintendo a une position claire contre l’émulation de ses jeux, et il n’a pas non plus d’intérêt particulier pour Apple, donc je ne pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Dans l’ensemble, ce qui est intéressant, c’est que ce projet confirme que le SoC Apple M1 a un potentiel clair qui ne se limite pas à l’exécution d’applications professionnelles, mais plutôt s’étend aux jeux vidéo.