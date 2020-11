Dire que Cyberpunk 2077 est déjà très proche est, avouons-le, un peu risqué. Il y a quelques jours, en discutant avec un ami, on s’est croisé les doigts pour qu’il arriverait à temps pour le lancement de la future nouvelle génération de consoles (oui évidemment je ne parle pas de PS5 ou Xbox Series, mais de leurs futurs successeurs). Cependant, il semble que Les développeurs de CD Projekt Red auraient déjà terminé leur travail (mais pas dans les meilleures conditions), concluant ainsi un projet qui n’a duré pas moins de huit ans, presque rien …

En conséquence, CD Projekt Red a marché sur l’accélérateur marketing et nous donne de longues dents nous montrant que, d’après ce que nous avons vu, il semble que l’attente en valait la peine. Donc, si ce matin nous vous montrions quelques vidéos du doublage et de la bande originale, ainsi que la nouvelle bande-annonce, nous pouvons maintenant en voir une nouvelle dans les coulisses, celle publiée par NVIDIA, qui montre quelque chose que beaucoup d’entre nous attendaient de voir : Cyberpunk 2077 avec lancer de rayons.

Dans la vidéo, enregistrée en collaboration avec CDProjeck RED, nous pouvons voir des extraits d’entretiens avec certains des développeurs Cyberpunk, mettre l’accent sur ce que le lancer de rayons apporte à Night City. De plus, et pour ceux qui veulent le voir en mouvement (qui sont nombreux, en fait), la vidéo comprend également un montage jamais vu auparavant, dans lequel nous aurons l’occasion de comprendre pourquoi nous accordons tant d’attention à ce point.

Dans le montage vidéo, vous verrez Cyberpunk 2077 avec Ray Tracing à l’aide de DirectX RayTracing, une partie de DirectX 12, et en utilisant DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), une technologie NVIDIA qui, comme son nom l’indique, utilise des fonctions d’intelligence artificielle (deep learning) pour améliorer les performances de l’adaptateur graphique, en le déchargeant de certaines fonctions, ce qui se traduit par un framerate plus élevé, ainsi que des améliorations dans la définition des éléments de l’image.

Cyberpunk 2077: Exigences techniques

En plus de la vidéo, NVIDIA et CD Projeck RED ont publié un Liste des exigences techniques de Cyberpunk 2077, en distinguant si le lancer de rayons est utilisé ou non. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le matériel nécessaire pour y jouer avec différentes configurations:

Comme vous pouvez le constater, les exigences pour y jouer dans le mode graphique le plus basique (1080p avec les réglages au bas niveau et évidemment sans lancer de rayons) sont assez “modestes”: un PC avec un Intel Core i5 3570K ou un AMD FX-8310, huit Go de RAM et une carte graphique GeForce GTX 780 ou plus sera en mesure de déplacer Cyberpunk 2077 de manière décente.

Si nous allons à l’extrême opposé, c’est-à-dire le lancer de rayons au maximum, 2,160p et les paramètres au plus haut niveau, les choses changent considérablement, car nous aurons besoin, au moins, d’un Intel Core i7-6700 ou d’un AMD Ryzen. 5 3600, 16 Go de RAM et une carte graphique RTX 3080 ou supérieur avec un minimum de 10 Go de mémoire vidéo pour profiter de Cyberpunk 2077 avec style.

Il n’y a aucune information dans cette liste de GPU AMD recommandé pour chaque configuration de Cyberpunk 2077. Et c’est que les performances de la même chose avec ce titre sont encore inconnues. Un mystère qui, comme nous vous l’avons déjà dit, sera un test décisif pour la nouvelle génération d’AMD.