N’aimez-vous pas que vos jeux / films / séries préférés annoncent qu’ils auront du nouveau contenu presque du jour au lendemain? Bien sûr, la sensation que cette démangeaison laisse quand une Nintendo Direct est terminée et qu’il y a déjà deux ou trois choses qui viennent d’être annoncées pour le téléchargement est inégalée. L’annonce surprise d’aujourd’hui ne vient pas d’une présentation, mais du Twitter officiel Enter / Exit the Gungeon et n’est ni plus ni moins que l’extension gratuite Exit the Gungeon: Hello to Arms.

En quoi l’extension Exit the Gungeon: Hello to Arms n’a rien à voir avec les ARMS de Nintendo?

Béni double jeu de mots. Comme vous vous en doutez de toute nouvelle mise à jour de la franchise Armazmorra, il y a beaucoup d’armes qui nous attendent dans Hello to Arms qui se traduit par «armes», mais il suffit de regarder l’image en vedette de l’extension pendant une seconde pour réaliser que le Glocktopus , le nouveau boss final, va également assez bien approvisionné des armes qui sont traduites en armes. Six bras, six tuyaux, pas un de plus, pas un de moins. Alors pourquoi s’appelle-t-il une pieuvre?

À côté de ça nouveau patron cette nouvelle mise à jour ajoute plus d’objets et d’armes, des magasins pour le hall central et un tout nouveau mode, Mode Arsenal. Si vous vous souvenez de l’analyse que nous avons faite de Exit the Gungeon, nous avons commenté que l’une des principales différences avec Enter the Gungeon est que dans la suite, les armes que nous avions changeaient toutes les quelques secondes en fonction du nombre marqué par le multiplicateur de points à ce moment-là. Eh bien, ce mode Arsenal est entièrement chargé du fait que les armes changent automatiquement et nous permet de collecter des armes avec un casque et de les changer quand nous le voulons. Véritable simulateur américain!

Voir également

Exit the Gungeon: Hello to Arms arrive sur Nintendo Switch, Apple Arcade, PC, Playstation 4 et Xbox One ce vendredi 13 novembre.

La source

en relation