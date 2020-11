Exit the Gungeon Review

Aujourd’hui, nous apportons l’analyse de Sortez du Gungeon, le spin-off d’Enter the Gungeon, un titre qui nous a laissé de si bons sentiments dans notre analyse. Cette fois, il ne s’agit pas d’un titre Xbox Play Anywhere mais sûrement s’il maintient le niveau, il nous convaincra. Vous venez à l’Armazmorra?

Histoire

Dans ce spin-off d’arcade, de plateforme et de balle enfer qui suit immédiatement les aventures de joueurs blindés excentriques, essayant maintenant de survivre à une série d’ascenseurs de plus en plus dangereux et d’innombrables vagues d’ennemis.

L’Armorra est devenue un paradoxe et s’effondre! Béni par la sorcière, nous devrons monter l’ascenseur en éliminant toutes les ondes procédurales que nous rencontrons dans les différentes salles.

Gameplay

Comme je l’ai dit, dans Exit the Gungeon nous devrons aller en ascension en éliminant les différents monstres en même temps Nous entrons dans des salles pleines d’ennemis générés de manière procédurale.

La force de ceci est que il n’y a pas de stratégie pour réussir le matchSeule notre compétence avec le bouton sauter ou rouler qui servira à éviter la prise de balles qui volent à travers la scène sera ce qui nous sauvera de la mort.

Exit the Gungeon nous mettra à l’épreuve

Eh bien, la compétence et un peu de chance avec les armes puisque ces dernières secondes sont modifiables Et ils peuvent vous toucher des mitraillettes ou des fusils de chasse aux guitares ou aux arcs-en-ciel, avec lesquels nous verrons parfois comment une mauvaise arme peut nous jouer des tours contre certains ennemis.

Dans certains niveaux, nous devrons sauver des personnages bien connus et d’autres qui sont ajoutés à l’histoire ou simplement faire un petit mini-jeu de style Angry Birds où nous devrons abattre des blocs pour tirer sur les ennemis qui sont en eux pour obtenir plus de pièces.

Comme dans son épisode précédent on peut choisir entre plusieurs personnages, chacun avec ses capacités et très différents les uns des autres, donc encore une fois l’expérience de jouer avec l’un ou l’autre sera très différente. Cela sera également nécessaire si nous voulons continuer à débloquer plus de personnages.

Difficulté et durée

Sortir du Gungeon est tout un défi, chaque jeu est complètement différent et malgré le fait qu’entre les actes nous pouvons acheter une recharge de vie ou une aide avec un coup spécialIl ne suffira pas de survivre, chaque ennemi est différent et complexe avec ce qui sera dur, très dur mais c’est aussi très enrichissant.

Concernant sa durée, c’est peut-être le point le plus faible puisque dans certains 5 heures tout au plus nous pouvons le faire terminer. Il est vrai que beaucoup plus de cela peut conduire à la monotonie ou même au désespoir.

Section technique

Souci du détail comme lors de sa première livraison. Cette fois, le mouvement est vertical, mais la caméra se comporte parfaitement.

Son style pixel lui va toujours très bien, avec des personnages et des couleurs super charismatiques qui rendent l’harmonie générale du jeu spéciale. Nous avons trouvé que certains donjons ou ennemis finaux ont beaucoup plus de détails que leur tranche précédente et cela est apprécié.

La bande son est également conforme et est bien apportée sans se démarquer excessivement mais le fait est qu’avec la quantité de balles et de flancs à soigner, parfois vous perdez la trace du son et vous vous concentrez uniquement sur l’esquive et essayez de ne pas mourir avec ce que le jeu ne nécessite pas plus dans cette section.

Les effets sonores sont également assez bons et aident beaucoup à immerger le jeu, ainsi que le doublage amusant en espagnol avec un humour que nous avons déjà vu latent dans son premier opus.

Conclusion finale

Exit the Gungeon est une proposition qui continue d’être au même niveau que Enter the Gungeon, montrant que lorsque les choses sont bien traitées, cela peut être continué avec une torsion à quelque chose qui fonctionnait autrefois comme un charme. Il est vrai que cela ne l’améliore pas car c’était très difficile, mais en général cela maintient le type et le travail des Dodge Roll, Singlecore et Devolver Digital répond à nouveau à nos attentes.

Sans aucun doute un titre qui nous énervera lorsque nous mourrons de manière incontrôlable, mais qui nous donnera des heures de jeu assez enrichissantes et amusantes avec la grande variété de niveaux et d’armes que nous y trouverons.

Pour

Chaque jeu est différent Un jeu très addictif

Contre

Quelque chose de court Peut devenir lourd si vous n’avez pas beaucoup de compétences